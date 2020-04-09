الدجاج الصيني أو الدجاج سويت آند ساور، ويعني حامض وحلو، وصفة من المطبخ الصيني لها مذاق مميز، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الدجاج الصيني في البيت بأقل التكاليف. المقادير ½ كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات. 2 ثمرة جزر متوسطة مقطعة شرائح طولية رفيعة. 2 ثمرة فلفل أخضر مقطع شرائح. ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح. ¼ كوب صوص الصويا. فص ثوم مهروس. 2 ملعقة كبيرة خل. 2 ملعقة كبيرة سكر بني. Advertisements ملعقة كبيرة نشا مذابة في 2 ملعقة كبيرة ماء. 2 ملعقة كبيرة زيت. ½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير تسخن نصف كمية الزيت ثم يضاف الدجاج ويقلب حتى يصبح لونه بنيًّا. يرفع الدجاج ويترك جانبًا. في نفس المقلاة، يسخن باقي الزيت ثم يضاف الفلفل الأخضر والأحمر والجزر والثوم ويقلب دقيقتين. يضاف خليط النشا وصوص الصويا ويقلب. يضاف الدجاج وباقي المقادير ويترك على نار هادئة، حتى يغلي لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر. يقدم مع النودلز أو الأرز الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج سويت آند ساور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.