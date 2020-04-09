احذري هذه المواد بالشامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر مصفف الشعر الألماني روبرتو لارايا من أن الشامبو قد يحتوي على مواد ضارة تتسبب في تساقط الشعر، ألا وهي: السُلفات والسيليكون والبارابين.

وأوضح لارايا أن السُلفات (الكبريتات)، خاصة مادة "لوريث كبريتات الصوديوم" و"لوريل كبريتات الصوديوم"، تتسبب في تهيج فروة الرأس بشدة وتدمير الزيوت الطبيعية، ما يؤدي إلى إبطاء نمو الشعر من ناحية ويعزز فرص تساقط الشعر من ناحية أخرى.

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ويتسبب السيليكون في جفاف الشعر بشدة، ومن ثم تقصفه وتساقطه.

وتؤدي مادة البارابين إلى إطلاق السموم في الجسم، ما يتسبب في حدوث خلل في توازن الهرمونات، ومن ثم تساقط الشعر. كما تحوم حولها شبهات بأنها مادة مسرطنة.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية والجمالية الجسيمة يجب الابتعاد عن مستحضرات الشامبو المحتوية على هذه المواد الضارة، واستخدام مستحضرات تحتوي على مواد طبيعية بدلا منها.