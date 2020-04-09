الكشاكش موضة انيقة لاطلالاتك هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 01:47 صباحاً - برزت موضة الكشاكش في الخمسينات والستينيات وها هي اليوم تعود لتغزو عالم موضة.كان هناك الكثير من الكشاكش المتنوّعة في عروض ربيع وصيف 2020، وقد أضافت نفحة دراميّة إلى ملابس المساء، والمزيد من الحركة والانسيابيّة على الإطلالات بمجملها.



الكشاكش الكبيرة المتراكمة كالأمواج كانت هي السائدة، ولكن كانت هناك أيضاً كشاكش صغيرة زيّنت حواشي التنانير.

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طريقة تنسيق موضة الكشاكش





Cedric Charlier









1- الطبقات هي احدى الطرق لمواكبة هذه الصيحة من خلال ارتداء فوق فستان ناعم ذو كشاكش رومانسية سترة محبوكة صوفية لافتة ووشاح رومانسي أو إضافة حزام عريض جلدي لتخلقي التوازن في اللوك ما بين ناعم رومانسي وقوي جريء.

2- مع الفساتين الأثيرية ذات الطبقات من كشاكش للخروجات الى العشاء مثلاً، ارتدي سترة جلدية فتخلقين تناقضاً جذاباً.

3- لتمزجي بين اللوك الرومانسي والطابع الرياضي، نسقي سترة رياضية مع تنورة مميزة ذات طبقات أو تي شيرت غرافيكية معها.





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Christian Wijnants







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4- للخروجات الفاخرة، أضيفي سترة من الترتر مع هذه التصاميم فتمزجين الترف مع النعومة!

5- للمحجبات، إرتدي تنورة ذات كشاكش مع ليغينغ لتحصلي على لوك غير متوقع كلياً.

6- أضيفي حذاء رعاة البقر ذو طابع قوي مع تورة ذات كشاكش أثيرية بلون أنثوي مثل ألوان الباستيل.







Philosophy Di Lorenzo Serafini











7- أضيفي حقيبة خصر مع فستان ذو كشاكش لتمزجي العصرية بلوكك الرومانسي.

8- واكبي صيحة الكشاكش أيضاً من خلال عبايتك فاختاريها بكشاكش على الأكمام أو الجزء السفلي.

9- لا تترددي باختاير توب ذات كشاكش مع سروال جينز للوك مفعم بالحيوية والعصرية يليق بخروجات النهار والليل على حد سواء.

10- لا تخافي من اختيار فستان سهرة ذو كشاكش لطلة تشبه طلات الأميرات الحالمات وتسرقي القلوب على الفور.

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