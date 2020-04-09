هل غسل الأنف بالماء المالح يقي من فيروس الكورونا؟

على الرغم من عدم الوصول لمصل نهائي لعلاج فيروس كورونا المستجد، والمتفشي في العالم، إلا أن العديد من الأشخاص يحاولون تجربة بعض الوصفات الطبيعية، اعتقادا منهم أنها قد تقي من الإصابة بالفيروس، الذي بات كالجائحة بالعالم

ويعد رش الأنف بالماء والملح، من الداخل، واحدة من الأساليب التي يدعو لها البعض، زاعمين أنها تقى من إلاصابة.

Advertisements

منظمة الصحة العالمية ترد على الأمر

ومن جانبها، ردت منظمة الصحة العالمية، على الأمر، مؤكدة أن رش الأنف من الداخل بالمحلول الملحي، كما يعتقد البعض، لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا، حتى وإن استخدم بصفة دورية.

وأوضحت "المنظمة" أن هناك أدلة محدودة على أن رش، أو غسل الأنف من الداخل بالماء المالح، يسرع من شفاء نزلات البرد العادية، مؤكدة أنه لا يمنع الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي على وجه الخصوص.

منظمة الصحة العالمية ترد بشأن الغرغرة بالماء المالح

وكانت المنظمة العالمية، نفت من قبل إمكانية استخدام الغرغرة بالماء المالح أيضا للوقاية من الفيروس كما يعتقد البعض.