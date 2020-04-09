عبر تطبيق "تيك توك" شارك الثنائي المطرب محمد رشاد وزوجته المذيعة مي حلمي، بفيديو لهما وهما يقلدان مشهد من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".
وجسد محمد رشاد شخصية "عبدالغفور البرعي" وكان يجسدها الفنان الراحل نور الشريف، بينما جسدت مي حلمي شخصية الفنانة عبلة كامل في دور "فاطمة كشري".
ونشر "رشاد" مقطع الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام" معلقًا عليه: "أنا اللي هسيب البيت"، ولاقى الفيديو تفاعلا من متابعيهما إذ حصد مقطع الفيديو أكثر من 38 ألف مشاهدة.
وتلقى الزوجان الكثير من التعليقات منها: "عسل أوي" "دي كورونا ودخلت بينكم" "الله.. حلو أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر مي حلمي ومحمد رشاد يقلدان "عبد الغفور وفاطمة كشري": أنا اللي هسيب البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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