الامارات | «الإمارات للآداب» تُتيح جلسات «مهرجان 2020» رقمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للآداب» تُتيح جلسات «مهرجان 2020» رقمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، اللجنة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أخيراً، المحتوى الرقمي الخاص بها، الذي يتضمن سلسلة محدودة من جلسات النقاش التي جرى تنظيمها في دورة المهرجان 2020، وستكون السلسلة متوافرة للجميع حول العالم.

وأتاحت المؤسسة إمكانية الوصول إلى المحتوى منذ أول من أمس، وستبدأ المؤسسة بعرض المحتوى المتنوع بشكل أسبوعي، خلال فترة التباعد. وضم المحتوى، الأسبوع الأول، جلسة مع اثنين من أهم المستكشفين في العالم: السير رانولف فينيس، ومتسلق الجبال السير كريس بونينغتون، لمناقشة مغامراتهما الاستثنائية ضمن حلقة نقاش في المهرجان.

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وأوضحت المؤسسة أنه لمشاهدة الجلسات ومواكبة أحدث المنشورات على المنصة الإلكترونية للمهرجان، ينبغي الاشتراك في قناة مهرجان طيران الإمارات للآداب على «يوتيوب»، ومتابعة المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسجيل عبر زيارة الموقع elfdubai.org. يشار إلى أن مهرجان طيران الإمارات للآداب شهد في دورته الـ12 مشاركة عدد كبير من المبدعين، من بينهم جين غودال، جو نيسبو، السير رانولف فينيس، السير كريس بونينغتون، تياري جونز، فاطمة بوتو، وجوخة الحارثي.

وستنشر مؤسسة الإمارات للآداب سلسلة محدودة من الجلسات المسجلة من مهرجان هذا العام، خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى قائمة من الكتب الموصى بها والموارد الأدبية والتعليمية وتطوير الذات، وذلك عبر منصاتها الرقمية، بالإضافة إلى قوائم أخرى مناسبة للأطفال من جميع الأعمار.

ويُعد مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، احتفالاً أدبياً سنوياً بالكلمة، والأكبر من نوعه في العالم العربي، والحدث الأبرز لمؤسسة الإمارات للآداب، إذ يجمع بين جماهير متعددة الثقافات والمواهب الأدبية العالمية والمحلية، كما يعزز مكانة الأدب، التعليم، المناقشة وحب القراءة.