الامارات | نيوزيلندا تستعيد لقب أكثر شارع منحدر في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تستعيد لقب أكثر شارع منحدر في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد معركة حامية الوطيس، حصلت نيوزيلندا، مرة أخرى، على لقب أن لديها أكثر شارع منحدر في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية.

وذكرت الموسوعة، أمس، أنها أعادت اللقب إلى شارع «بالدوين» في حي دونيدين، بعد مراجعة رسمية.

وكان شارع «بالدوين» قد حمل سابقاً الرقم القياسي لأكثر من عقد من الزمن، قبل أن يمنح اللقب إلى شارع «افورد بين ليش» في منطقة «هارليش» بويلز، في يوليو العام الماضي. وأكدت النتائج الجديدة أن شارع «بالدوين» لديه أكبر نسبة انحدار، 34.8%، مقارنة بانحدار شارع «افورد بين ليش» 28.6%.

وقال توبي ستوف، الذي قام بالمسح الأرضي بشارع «بالدوين»، والذي قاد الحملة لإعادة اللقب، إنه من أجل تقييم عادل للشكل المختلف للشارعين، يتعين قياس الانحدار بخط الوسط للطريق.