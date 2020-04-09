الامارات | هدى حسين تنضم إلى نجوم «سما دبي» في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن هدى حسين تنضم إلى نجوم «سما دبي» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمسلسل «شغف»، تطل النجمة الخليجية هدى حسين، على جمهور تلفزيون دبي، في شهر رمضان المبارك، وتحديداً على شاشة قناة سما دبي التي ستعرض باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية والعربية.

ويأتي التعاون الفني الجديد لهدى حسين مع «سما دبي» في العرض الأول للمسلسل الدرامي «شغف»، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، في الوقت الذي يتم فيه حالياً وضع اللمسات النهائية للدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان، من خلال مشروعات درامية متميزة، ونخبة من البرامج المنتقاة.

وقالت هدى حسين: «سعيدة اليوم بهذه التجربة الدرامية الجديدة، بعد الأصداء الجميلة التي تركتها مجموعة الأعمال والمسلسلات الدرامية التي قدمتها على (سما دبي)، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية أتمنى للجميع السلامة والعافية، فكما هي فرصة لاجتماع العائلة والأهل والأصدقاء حول شاشة التلفزيون، بقدر ما هي مسؤولية مضاعفة بالنسبة لي لتقديم الأفضل لهذا الجمهور الذي أعتز به دائماً».

وأوضحت هدى حسين، أن المسلسل الجديد من تأليف الكاتب علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، وتشارك فيه الى جانب نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، من بينهم: حسين المنصور، جاسم النبهان، عبدالله بوشهري، زهرة عرفات، ريم ارحمه.

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وتعد هدى حسين، إحدى أهم نجمات الخليج العربي في مجال الدراما، إذ قدمت منذ انطلاقتها الفنية عشرات الأعمال الدرامية، سواء على شاشة التلفزيون أو على خشبة المسرح وعبر أثير الإذاعة. كما تعد من الوجوه الرمضانية المميزة على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، إذ أطلت في العديد من الأعمال الرمضانية على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي في مسلسلات: «بسمة منال»، و«علمني كيف أنساك»، و«الدخيلة»، و«أميمة في دار الأيتام»، و«فضة قلبها أبيض»، و«إقبال يوم أقبلت»، و«عطر الروح». كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الجماهيري «الفرصة» على قناة سما دبي، إلى جانب مشاركتها في العديد من الأوبريتات والأعمال المسرحية والغنائية التي عرضت على القناة. وحققت أعمالها نسب مشاهدة عالية وأرقام متابعة استثنائية على حسابات تلفزيون دبي وقناة سما دبي الرقمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

فنانة تشكيلية

تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد «شغف»، حول شخصية «دانة» (هدى حسين) الفنانة التشكيلية التي تصاب بعجز يفقدها التحكم في يدها، وتشاء الظروف أن تلتقي بشاب موهوب بالفطرة تستعين به ليعيد رسم أفكارها والشغف الذي فقدته مع مرور الأيام، من دون أن تعلم أنها تكتب نهايتها بأسلوب وطريقة غير متوقعة، في الوقت الذي يسلط المسلسل الدرامي الجديد الضوء من خلال شخصياته الدرامية المتنوعة، على مجموعة القيم الإنسانية والاجتماعية السائدة في المجتمع، كذلك الحالات النفسية وأسرار الذات البشرية بكل تجلياتها.

- هدى حسين: «أسعى إلى تقديم الأفضل للجمهور الذي أعتز به دائماً».

- نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية يشاركون في العمل.