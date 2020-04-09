الامارات | أضرار في عضلة القلب.. من أسباب وفيات مرضى «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار في عضلة القلب.. من أسباب وفيات مرضى «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دراسة صينية جديدة أن مريضاً من كل خمسة مصابين بـ«كوفيد-19» يعاني قصوراً في عضلة القلب، أو قصوراً قلبياً، وربما موت مفاجئ.

وظهرت على 19% من 416 مريضاً في المشافي علامات تلف في العضلة القلبية، وتوفي نصفهم بسبب المرض، وتعافى منهم 4.5% فقط، ونشر أطباء إيطاليون تقريراً عن الإصابات القلبية المرتبطة بفيروس «كورونا»، فوجدوا إصابة رجل في الـ53 من عمره دون أمراض سابقة بالتهاب عضلة القلب بعد أسبوع من الحُمى والسعال الجاف بسبب «كوفيد-19»، بحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

ونشرت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» تقريراً عن مريض في الـ64 من عمره في بروكلين، أسعف إلى المشفى لمعالجة انسداد شرياني، واكتشف الأطباء أن المريض لم يكن يعاني سكتة قلبية، بل من فيروس «كورونا».

ونعرف أن رئتي مرضى «كوفيد-19» تتأثر بفيروس «سارس-كوف-2»، وكان التركيز على المشكلات التنفسية ونقص أجهزة التنفس الاصطناعية في المشافي.

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وقال جون رومسفيلد، كبير الموظفين العلميين في الكلية الأميركية لأمراض القلب: «كنا نفكر بالرئتين فقط، وبدأنا فجأة نسمع بالتأثير المباشر في القلب».

وحيّرت الأخبار الجديدة أطباء القلب في محاولتهم لفهم تأثير «كوفيد-19» في العضلة القلبية والطريقة الأمثل للعلاج.

ولدى العلماء تخمينات عدة، حول العلاقة بين الفيروس والالتهاب الذي يصيب عضلة القلب. فقد تؤدي الكميات المرتفعة من «السيتوكينات» إلى تضخم الرئتين والقلب، وذلك بسب انهيار الجهاز المناعي للجسم، كما نشرت «ذا نيويورك تايمز».

وقد يكون السبب كمية كبيرة من الفيروسات، تبعاً لما نشرته «ساينتفك أميركان». ويبدو أن فحص المرضى لتحديد السبب صعب المنال. فليس لدى المشافي أجهزة تخطيط قلب كهربائية كافية لفحص المرضى المعزولين. ولكن اكتشاف العلاقة بين الفيروس والعضلة القلبية قد يكون مهماً في إيجاد علاج للجائحة.

«ربما علينا أن نفترض أن الفيروس يؤثر في القلب بشكل مباشر، ولكن من الضروري أن نتأكد من ذلك بشكل قطعي».