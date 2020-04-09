الامارات | عودة «دراغون» إلى الأرض بعد مهمة ناجحة في الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «دراغون» إلى الأرض بعد مهمة ناجحة في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت مركبة الشحن الفضائية «دراغون»، التابعة لشركة «سبيس إكس»، إلى الأرض بنجاح، أول من أمس، بعد أن انتهت من مهمة إعادة الإمداد الأخيرة لها في محطة الفضاء الدولية، حسب الشركة الفضائية الأميركية الخاصة، وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).
ونشرت «سبيس إكس» تغريدة أكدت فيها عودة المركبة «دراغون» بعد انتهائها من مهمتها الأخيرة.
وانطلقت الكبسولة، أوائل مارس الماضي، محملة بأكثر من 1950 كيلوغراماً من الإمدادات.
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