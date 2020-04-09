الامارات | استراحة محارب.. ضد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن استراحة محارب.. ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطقم طبية في استراحة محارب، تلتقط أنفاسها قليلاً، لتعود إلى غُرف الحالات الحرجة، أو عنابر تكتظ بمرضى، أو أقسام طوارئ يقصدها مراجعون خائفون من الوباء.

مشاهد من مدن عدة حول العالم، من لييج إلى لندن إلى نيويورك، لأبطال هذه اللحظة، من العاملين في قلب القطاع الصحي، الذين يخوضون بجسارة المعركة ضد عدونا الشرس.. فيروس كورونا المستجد.