الامارات | استراحة محارب.. ضد «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن استراحة محارب.. ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطقم طبية في استراحة محارب، تلتقط أنفاسها قليلاً، لتعود إلى غُرف الحالات الحرجة، أو عنابر تكتظ بمرضى، أو أقسام طوارئ يقصدها مراجعون خائفون من الوباء.
مشاهد من مدن عدة حول العالم، من لييج إلى لندن إلى نيويورك، لأبطال هذه اللحظة، من العاملين في قلب القطاع الصحي، الذين يخوضون بجسارة المعركة ضد عدونا الشرس.. فيروس كورونا المستجد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.