بملابس المنزل و"إزازة المياه".. جانا وكنزي عمرو دياب ترقصان على أغنية أجنبية (فيديو)

عبر تطبيق "TIK TOK" نشرت كنزي عمرو دياب، مقطع فيديو لها وهي ترقص مع شقيقته "جانا" دخل منزلهما.

وظهرت الشقيقتان وهما ترقصان بملابس منزلهما، على إحدى الأغاني الأجنبية، وفتحت جانا زجاجة من المياه وأغرقت بها ‏رأسها واستغرقت مع شقيقتها في الضحك. ‏

@kinzydiab Jana is a messCaptain Hook - Megan Thee Stallion Advertisements

وكانت "كنزي" ابنة "الهضبة" عمرو دياب، شاركت متابعيها بتحدي جديد ونشرته عبر خاصية "ستوري" على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي دياب، وهي تحاول اللعب بـ "بكر" المناديل الورقية، وهو التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبلها.

يذكر أن آخر أعمال الهضبة عمرو دياب الفنية هو ألبومه الأخير "سهران"، الذي طرح مؤخرا.