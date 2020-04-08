مصائب كورونا عند المرأة فوائد.. هذا ما جنته النساء من انتشار الفيروس المستجد

قيّد فيروس كورونا التحركات، وتسبب في خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في مختلف دول العالم، واستطاع حصد لقب الجائحة العالمية، بعد مهاجمته العديد من دول العالم، وإصابته الآلاف يوميًا، في ظل عدم اكتشاف علاج نهائي للمرض.

ورغم ذلك، هناك فوائد وإيجابيات جنتها السيدات، من وراء انتشار فيروس كورونا، يستعرضها هذا التقرير وفقًا لآراء ناشطات "سوشيال ميديا"، فضلًا عن ما نشره موقع "ياهو".

الدراسة "أون لاين"

بسبب الخوف من تفشي المرض داخل الفصول والجامعات، قرر وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالي، استكمال الدراسة عن بُعد للوقاية من الفيروس، وهى خطوة متطورة ومواكبة للتطور التكنولوجي، وساهمت في تدريب الطلاب على الدراسة "أون لاين"، مثلما يحدث في العديد من الجهات الدولية.

توفير نفقات الذهاب إلى المراكز التجارية

مع غلق المراكز التجارية يومي الجمعة والسبت، وفرض حظر تجول بداية من الساعة الـ8 مساءًا، والدعوات لعدم التواجد في تجمعات، قلت التواجدات في المراكز التجارية، وبالتالي توفير النفقات.

الطهي في المنزل

الخوف من عدم نظافة الأطعمة المعدة خارج المنزل، تسبب في الاعتماد على الوجبات المنزلية، ما تسبب في الحصول على طعم آمن وغير ملوث، وتوفير نفقات شراء الأطعمة من المطاعم.

جوزك هيفضل في البيت

بسبب تفشي الفيروس، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، ومنع استعمال "الشيشة" نهائيًا، ما أجبر الرجال على المكوث في المنازل، بعد اعتياد الكثير منهم على قضاء أوقات الفراغ والإجازات خارج المنزل بصحبة الأصدقاء في الأماكن العامة.

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عمل المرأة من المنزل

بسبب انتشار الفيروس، بات من المتاح للمرأة طلب العمل من المنزل دون الخروج، والتواصل عبر الإنترنت من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، ما يتيح لها وقتًا أكبر للاعتناء بأسرتها.

إعادة العادات العائلية

يمكن أن يساعد جلوس العائلة في المنزل على إحياء العادات الأسرية التي تندثر بسبب انشغال أفراد الأسرة، مثل مشاهدة التلفاز سويًا، والتجمع حول مائدة الطعام، والمناقشة في الأمور الشخصية والعائلية.

فرصة لتثقيف الأطفال

في ظل خوف الأمهات من إرسال أبنائهن إلى المدارس والأندية، بدأت السيدات في البحث عن حلول بديلة لتسليتهم، من خلال مشاهدتهم مسلسلات ترفيهة وتثقفية في آن واحد، فضلًا عن تفرغها لمتابعة تصرفاتهم.

فرصة ذهبية لخسارة الوزن

رصد الموقع الأمريكي، زيادة تحميل تطبيقات الصحة واللياقة، التي تساعدك على خسارة الوزن وممارسة التمارين الرياضية في المنزل بسهولة، في ظل التواجد لفترات أطول داخل المنزل.

معلومات عن فيروس كورونا

هو فيروس "2019-CoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "كورونا فيروس"، وتبدأ أعراضه بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.