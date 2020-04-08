الامارات | 6 شهادات من مرضى «كورونا»: ألم ووحدة وخوف من الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهادات من مرضى «كورونا»: ألم ووحدة وخوف من الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخيّم الموت على المستشفيات والقلق على المنازل، وكذلك الوحدة والرغبة بالمشاركة أو بالتغيير. مصابون بفيروس كورونا المستجد يروون لوكالة «فرانس برس» آلامهم ومخاوفهم، وقد فضّل بعضهم عدم الكشف عن أسمائهم الكاملة.

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