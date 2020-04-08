بعد إغلاق "كنتاكي".. رجل يتوصل إلى خلطة الدجاج السرية بعد 18 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

استطاع رجل بريطاني أن يتوصل إلى خلطة الدجاج السرية لوجبات KFC، بعد أن أمضى 18 شهراً في العمل لإتقان الوصفة السرية

وكشف دان فيل، من وارويكشاي، عن نسخته من خلطة الأعشاب والتوابل الـ 11 على تويتر، بعد إغلاق سلسلة الوجبات السريعة، وسط فرض العزل الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

ويدعي الملحن الموسيقي، أنه بعد أكثر من عام من تجربة الوصفات المختلفة لتقليد الوجبات الشعبية التي تقدمها سلسلة المطاعم الشهيرة، تمكن أخيراً من الوصول إلى الخلطة السحرية.

وشارك دان صورة لوجبات كي إف سي التي توصل إليها على تويتر، وكتب تحتها "استغرق الأمر مني 18 شهراً من العمل، لكنني توصلت إليها أخيراً".

وأضاف دان "يجب أن يكون لديك مقلاة عميقة، وتحتاج إلى المزيج الصحيح من الأعشاب والتوابل. ويحتاج الزيت إلى حرارة 160-165 درجة مئوية لا أكثر ولا أقل".

ويجب أن يتم وضع قطع الدجاج في درجة حرارة الغرفة، مع غمسها في بياض البيض والحليب.

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وأشار دان إلى أن وجبات الدجاج التي يقوم بتحضيرها لا يمكن تمييزها عن وجبات كي إف سي.

وبعد أن حظي بالكثير من التشجيع على الإنترنت، صنع دان مقطع فيديو لوصفته، وشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إغلاق جميع مطاعم كي إف سي.

وتتضمن الوصفة خمسة أكواب من الدقيق العادي، وأربع ملاعق كبيرة من الفلفل الأحمر، وملعقتين كبيرتين من الفلفل الأبيض ومسحوق الثوم، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ويضيف دان إلى الخليط أيضاً ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل، وملح الكرفس والفلفل الأسود، ونصف ملعقة كبيرة من الزعتر، وثلث ملعقة كبيرة من ملح البحر.

وأوضح أن الريحان هو المكون الحادي عشر، ولكنه غالباً ما يتخطاه لأنه لا يضيف الكثير من النكهة إلى الوصفة.

استخدم ثلاثة أجزاء من المزيج لجزء واحد من الطحين، وقم بغمر الدجاج بالبيض قبل تغطيته بالتوابل وقليه في مقلاة عميقة بزيت ساخن عند 160 درجة مئوية إلى 165 درجة مئوية.

اقلِ الدجاج لمدة خمس إلى ست دقائق قبل وضعه في فرن حرارته 80 درجة مئوية، ثم أعد قليه لمدة 90 ثانية قبل التقديم.