مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر بالسلب عليك؟.. اتبع هذه النصائح المهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

بعد إغلاق المطاعم والكافيهات، وصالات الألعاب الرياضية والمدارس والأماكن العامة، وفرض حظر التجوال، وبدء العمل من المنزل، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، لم يتبق أمام الأشخاص سوى مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية لمعرفة ما يدور حول العالم بشأن الفيروس المستجد.

غير إن مواقع التواصل قد تؤثر سلبيا على الشخص، خصوصًا في ظل تداول معلومات غير دقيقة عن الفيروس، لذا تقدم الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري، كيفية التقليل من تأثير السوشيال بالسلب:

أولا: تأثير مواقع التواصل الاجتماعي:

- تزيد من الضغوطات النفسية للشخص وللآخرين، من خلال تعرضه للأخبار والمواقف السيئة.

- اختراق الخصوصيات، إذ أصبحت أخبار الجميع سواء مهنيا أو عائليا، معروفة للأصدقاء وللعامة من الناس، وقد يستغل البعض هذه الأخبار في أشياء تضر بالآخرين.

- وسيلة لنشر الشائعات السلبية بشكل سريع، ما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل وزيادة التوتر والقلق.

كيفية مواجهة تأثير السوشيال السلبي:

- التقريب بين وجهات النظر مع أفراد الأسرة، من خلال القيام بطرح الأسئلة والمناقشة.

- نشر الأخبار الإيجابية وليس العكس.

- التقليل من متابعة وسائل التواصل الاجتماعي قدر الإمكان.

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- قراءة عدد قليل من الأخبار الخاصة بفيروس كورونا من مصادر موثوق بها.

- ارتفاع الجانب الروحاني للإنسان، من خلال التسليم بأقدار الله عز وجل، ولا داع للقلق المبالغ فيه.

- الابتعاد عن مشاهدة الفيديوهات الخاصة بفيروس كورونا، التي تزيد من القلق والضغوطات النفسية.

- الحرص على انشغال أوقات الفراغ لمنع التفكير في الأمور السلبية.

- قراءة الكتب، حيث يمكن أن يساعد ذلك في التغلب على التوتر والقلق وتشتيت الانتباه واسترخاء العقل.

- القيام بإعداد الوجبات المفضلة، حيث إنها تساعد على الهروب من الأفكار السلبية المسيطرة.

- الأخذ بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، ولا داع للتفكير في المرض.

- يمكن ممارسة التمارين الرياضية في المنزل للتخفيف من التوتر والأفكار السلبية.

- تجنب الاستماع إلى الأشخاص الذين قد يمدوك بالطاقة السلبية، وعدم الالتفات إلى ما يقولونه من أخبار سيئة ومتشائمة.

- يمكننا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسلية والترفيه، وأيضا في الاتصال مع العائلة أو الأصدقاء المسافرين.

- مشاهدة الفيديوهات المفيدة التي تبعث على التفاؤل لرفع مستوى المناعة النفسية.