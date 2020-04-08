نرشح لك.. أفلام كوميدي يمكنك مشاهدتها خلال "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من الأفلام العربية الكوميدية، التي يمكن مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي".

أفلام الستينيات

كانت الستينيات فترة انتقالية بين كوميديا الأبيض والأسود ونجوم الزمن القديم، وانطلاق كوميدي لنجوم شباب في تلك المرحلة وكان أبرزهم الزعيم عادل إمام، ومن أهم الأفلام:

- لصوص لكن زرفاء

فيلم كوميدي من الدرجة الأولى، يجمع بين بطولة الفنان أحمد مظهر وعادل إمام والفنانة ماري منيب.

- عائلة زيزي

وهو من إخراج فطين عبد الوهاب وبطولة سعاد حسني وأحمد رمزي وفؤاد المهندس.

- شنبو فى لمصيدة

بطولة فؤاد المهندس وشويكار ويوسف وهبي وتوفيق الدقن وسمير صبرى.

أفلام السبعينيات والثمانينيات

- أضواء المدينة

بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم الراحلة شادية والراحل أحمد مظهر والزعيم عادل إمام.

- البعض يذهب للمأذون مرتين.

من بطولة: عادل إمام، ونور الشريف، وسمير غانم، وميمي جمال.

- عصابة حمادة وتوتو

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للثنائي الزعيم عادل إمام ولبلبة.

أفلام التسعينيات

كان أبرز ما يميز فترة التسعينيات هي ظهور الكوميديا الشبابية وإضفاء روح جديدة للسينما والضحك بشكل خاص.

- إسماعيلية رايح جاي

بطولة محمد هنيدي ومحمد فؤاد وخالد النبوي وحنان ترك.

- صعيدي في الجامعة الأمريكية

الفيلم الذي شهد انطلاقه كبيرة لنجوم شباب، من بينهم أحمد السقا وغادة عادل ومنى ذكي وهاني رمزي، والفيلم من بطولة محمد هنيدي.

أفلام أوائل الألفينات

كان أبرز ما يميز مطلع الألفينات هو ظهور كوميديا بشكل جديد وأسماء جديدة للأفلام ومحتوى لم يقدم سابقا.

- الليمبي

حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما حينها، وكانت انطلاقة قوية للفنان محمد سعد، وشاركه في البطولة الفنانة عبلة كامل وحلا شيحا والفنان حسن حسني.

- عوكل

توالت أعمال محمد سعد الكوميدية التي لاقت نجاحا كبير من الجمهور، الفيلم بطولة كل من نور وحسن حسني.

- زكي شان

تألق أيضا أحمد حلمي بلون جديد من ألوان الكوميديا، وشارك في البطولة ياسمين عبد العزيز وحسن حسني وأمير كرارة.

- حرامية في كي چي تو

كريم عبد العزيز دخل باب الكوميديا من خلال بطولة فيلم حرامية في كي جي تو، اعتمد الفيلم بشكل كبير على مواقف كوميدية للطفلة مها، وشارك في البطولة ماجد الكدواني وطلعت ذكريا وحنان ترك.