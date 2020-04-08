فيديو.. صراخ وفزع.. تعرف على سبب غضب بسكال مشعلاني في "سهرانين"

حالة من الفزع والرعب الشديد، انتابت المطربة اللبنانية بسكال مشعلاني، أثناء استضافتها ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على شاشة فضائية "ON".

خطأ غير مقصود اعتبرته الفنانة مزحة ومقلب من البرنامج، التي كانت ضيفة فيه هي والفنان هشام سليم، فور دخول قطة إلى الاستديو.

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وعلق الفنان أمير كرارة، على الموقف ضاحكا:" القطة بتروح للحلوين بس"، فيما أكدت "بسكال" خوفها الشديد من القطط والكلاب وكذلك الفراشات والخيول.

وصرخت الفنانة فور رؤية القطة وصعدت على الكنبة التي كانت تجلس عليها، قائلة:" يخربيتكو خوفتوني"، فيما قال هشام سليم: "خايف كعب جزمتها يضرب في دماغي".