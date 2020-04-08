فيديو.. هاني الناظر يوضح طريقة تعقيم الطعام الدليفري والخبز والخضروات

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية ورئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن تطهير الطعام في ظل الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ينقسم لشقين، الشق الأول الخاص بالدليفري، والجزء الثاني خاص بالنزول إلى السوق والتسوق.

وأضاف الناظر، خلال حديثه مع رانيا ناصر مراسلة قناة "dmc"، أنه في حال استلام الطعام من الدليفري يجب تطهير الكيس بقطنة مببلة من الخارج، وبالنسبة للخبز يجري تسخينه للقضاء على أي جراثيم، وبالنسبة للخضراوات الطازجة يجري نقعها في الماء والخل وغسلها بالماء والصابون "صابون اليد وليس صابون الأطباق".

وشرح "الناظر" أن المعلبات الكرتونية والبلاستيكية والمعدنية والزجاجية والمعدنية، يجري تطهيرها بقطعة قطن مبلولة بالكحول، ولايجب رشها بالكحول.

وأضاف أنه في حال النزول للأسواق، لابد من لبس الكمامة والجوانتي، وترك مسافات آمنة.