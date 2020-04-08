الامارات | عالم فرنسي يحذر أصحاب الوزن الزائد من كورونا: خطر الفيروس رهيب

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فرنسي يحذر أصحاب الوزن الزائد من كورونا: خطر الفيروس رهيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كبير علماء الأوبئة في فرنسا اليوم الأربعاء إن زيادة الوزن تمثل خطراً كبيراً على المصابين بفيروس كورونا المستجد، وإن الولايات المتحدة معرضة بشكل خاص لتفشي الفيروس بسبب ارتفاع مستويات البدانة هناك.

وذكر البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي الذي يرأس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الوباء، أن ما يصل إلى 17 مليون فرنسي من أصل عدد السكان البالغ 67 مليوناً معرضون بشدة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة أو البدانة.

وأضاف دلفريسي لـ«راديو فرانس إنفو»، إن «هذا الفيروس رهيب ويمكن أن يصيب الشباب، لاسيما الذين يعانون من السمنة. الذين يعانون من زيادة الوزن يحتاجون إلى توخي الحذر حقاً».

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وتابع «لهذا السبب ينتابنا القلق بشأن أصدقائنا في أميركا حيث مشكلة السمنة معروفة جيداً، وحيث من المحتمل أن يواجهوا معظم المشاكل بسبب السمنة».

وأشار دلفريسي إلى أن 88% من المصابين بالفيروس يعانون فقط من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا الشديدة.

وأوضح أنه على الرغم من الانتشار السريع للفيروس في فرنسا لا تزال البلاد بعيدة عن الوصول إلى النقطة التي يصاب فيها ما بين 50 و60% من السكان ويتعافون، وعند هذه النقطة يتم الوصول إلى مستوى معين مما يعرف «بمناعة القطيع».