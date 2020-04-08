النجمات العالميات يعتمدن الكورسيه لخصر أكثر نحافة

من بين صيحات الموضة التي انتشرت بشكل كبير بين صفوف النجمات، كانت موضة الكورسيه، وقد شاهدنا الكثيرات من النجمات وقد اعتمدن الكورسيه على شكل حزام أو كـ “توب” في مختلف اطلالاتهنّ الرسمية والكاجوال، وذلك لأنّ هذا التصميم يوحي بالكثير من العصرية والأنوثة في آنٍ واحد، كما أنه يساعد أيضًا في تنحيف الخصر، ومؤخرًا رصدنا عددًا من اطلالات النجمات في الكورسيه، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

كيندال جينر زينت اطلالتها بحزام الكورسيه:

شاهدنا عارضة الأزياء الشهيرة “كيندال جينر” Kendall Jenner مؤخرًا في مدينة نيويورك، وقد نسقت لوك شبابيًّا كاجوال، اختارت فيه قميصًا باللون الأبيض وقد زينته بحزام كورسيه من اللون نفسه على الخصر، وأكملت اللوك ببنطلون قماشي باللون الأسود، وحذاء رياضي عملي، وشنطة يد باللون العسلي.

إيميلي راتاجكوسكي في اطلالة مميزة في الكورسيه:

تألقت عارضة الأزياء والممثلة “إيميلي راتاجكوسكي” Emily Rtajkowski في تنسيق مميز اختارت فيه كورسيه مستوحاة من الأزياء في العصور الوسطى، معرقة بالورود ومزينة بالربطات، وقد نسقت معها بنطلونًا قماشيًّا باللون البني، وأكملت اللوك بشنطة يد من القش، أضافت من خلالها لمسات شبابية على الاطلالة.

آشلي غراهام في اطلالة أكثر نحافة مع حزام الكورسيه:

آشلي غراهام Ashely Graham مشهورة بقوامها الممتلئ، وهي تعرف تمامًا كيف تختار تصميمات الملابس التي تجعلها تبدو أكثر رشاقة، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ميدي باللون البيج، وحددت خصرها وجعلته يبدو أكثر نحافة، من خلال حزام كورسيه باللون الأسود، وأكملت اللوك بمعطف طويل وصندل بكعب عالٍ باللون البيج.

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جيجي حديد في تنسيق أنيق في حزام الكورسيه:

نسقت جيجي حديد Gigi Hadid لوك جمع بين الأناقة والعصرية، اختارت فيه قميصًا طويلًا باللون الأبيض، زينته بحزام كورسيه عريض باللون الأسود حدّد خصرها، وأضافت لمسات مميزة على اللوك واختارت معه بنطلونًا ضيقًا وحذاء كاحل مزينًا بالربطات.

شاهدي بالصور كيف استعانت النجمات العالميات بحزام الكورسيه ليحصلن على اطلالات أكثر رشاقة وخصر أكثر نحافة.

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