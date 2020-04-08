ميغان ميركل تعيد موضة الثمانينيات بهذا الفستان

القاهرة - لايف استايل
أصبحت الفساتين والمعاطف قطعًا لا تستغني عنها دوقة ساسكس، ميغان ميركل، لاسيما وأنها في الثلث الأخير من الحمل، ومن المتوقع أن تضع مولودها الأول خلال أبريل القادم.
رغم أننا نتوقع اطلالة ميغان ميركل قبل ظهورها، إلا أنها في كل مرة تنجح في الحفاظ على مكانتها كأيقونة للأناقة، صحيح تكرر اعتماد الفساتين، لكنها تضرب كل مرة اتجاهات عصرية وغير متوقعة.
خلال احتفالية الكومنولث، اختارت ميغان ميركل فستان حرير مُطبّعًا بالسلاسل المعدنية على خلفية بيضاء. الفستان بتوقيع دار أزياء فيكتوريا بيكهام، التي أصبحت من المصممين المقربين لأسلوب ميغان ميركل. نسقت معه معطفًا باللون البيج الفاتح، وقبعة مستديرة مستوحاة من أسلوب نساء القصر الملكي، فيما انتعلت زوجًا من أحذية الـ pumpمن جلد الشامواه باللون الأخضر الداكن.
الفساتين المستوحاة من أوشحة الثمانينيات تعود للواجهة
لم تكن المرة الأولى التي نتابع فيها هذا الأسلوب من الملابس المطبّعة، بينما ظهر على ممشى عروض الأزياء هذا الاتجاه الذي يعود إلى حقبة الثمانينيات، وإذا كان في تلك الحقبة الزمنية مرتبطًا أكثر بالأوشحة (السكارف)، فإنه عاد ليزيّن أزياءً مختلفة مثل الفساتين والقمصان النسائية، وأيضًا التنانير.
من الماركات العالمية التي قدمت الأزياء المطبعة بنقوش الأوشحة، وبخاصة السلسلة التي زينت فستان ميغان ميركل، كانت دار هيرمس Hermès، أما فيرساتشي Versace فكان لها نصيب الأسد من هذا الاتجاه، حيث قدمت القمصان والفساتين والسترات، وأيضًا ملابس البحر المزينة بنقوش الأوشحة الذهبية، ويُذكر أنّ فيرساتشي كانت قد قدمت هذه الصيحة من قبل خلال حقبة الثمانينيات.
أفكار لتنسيق صيحة الأوشحة للربيع القادم
صحيح أنّ هناك موديلات عديدة تتوافر في متاجر الأزياء لصيحة الأوشحة، إلا أنه مع طقس الصيف الساخن، من الأفضل اقتناء فستان أنيق من دون أكمام، لا سيما وأنّ خامة الحرير والساتان ربما تعززان الشعور بحرارة الطقس.
أما إذا كنتِ لا تفضلين قطعة كاملة من هذا الاتجاه، فيمكنكِ الاكتفاء بـ تنورة ميدي مع قطعة علوية بلون واحد، وتفاصيل محدودة، لتكون طبعة الأوشحة هي البطل.
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