اتيكيت الانتهاء من الطعام

تتعلّق قواعد الاتيكيت الخاصّة بالطعام، بطريقة استخدام أدوات المائدة، وطريقة تناول صنوف الطعام المختلفة، وصولًا إلى إتيكيت الانتهاء من الطعام.

لمحة عن أهم قواعد إتيكيت الانتهاء من الطعام، في السطور الآتية:

من المفضّل وضع أدوات المائدة إلى جوار بعضها البعض أعلى الصحن مباشرة



1. توضع أدوات المائدة إلى جوار بعضها البعض أعلى الصحن مباشرةً، وذلك لتنبيه النادل بأنك فرغت من الطعام، وأنه يمكنه أخذ الصحن.

2. لا يوضع المنديل فوق الصحن بعد الفراغ من تناول الطعام.

3. لا يوضع المنديل على مقعدك أثناء النهوض، أو بعد الفراغ من تناول الطعام.

4. لا تضع أدوات المائدة فوق بعضها على شكل علامة "اكس" X.

5. عند تناول الطعام في منزل أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، يجب الامتناع عن النهوض بعد الفراغ من الطعام، بل الانتظار حتى ينهي الآخرون طعامهم، وذلك تلافيًا لئلا يشعروا بالإحراج أو بضرورة الإسراع في الأكل.

إذا فرغت من تناول الطعام، لا تصمت، حتى تشعر الآخرين بأنك تنتظرهم

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6. لا تنهض من مقعدك لإحضار صحن بعيد عنك أو لإبعاد صحنك بعد الانتهاء من تناول الطعام.

7. إذا انتهيت من تناول الطعام، لا تُشعر الآخرين بأنك تنتظرهم عبر الجلوس صامتًا، بل يُفضّل المشاركة بالحديث، مع التظاهر بشرب مشروب ما.

8. في حال كنت صاحب المنزل، ووجهّت الدعوة إلى الآخرين لتناول الطعام في منزلك، يجب أن تستقبل كل الضيوف، حتّى من حضر منهم متأخرًا، وهو ما يسمح لك بمغادرة طاولة الطعام في أي وقت. لكن، في حال عدم وجود ضرورة لذلك، يجب أن تنتظر على المائدة، بعد فراغك من تناول الطعام، للتأكد أن الضيوف أنهوا طعامهم وغادروا الطاولة.

9. في حال الفراغ من طعامك، وانتظارك على الطاولة لحين انتهاء الآخرين، لا توجه الكثير من الأحاديث والأسئلة لشخص لا يزال منشغلًا بتناول طعامه، حتى لا يضطر إلى الحديث معك، أثناء وجود الطعام داخل فمه، وهو ما يجعله يتعرض للإحراج.

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