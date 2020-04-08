علشان ماتخرجش.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق لإعداد المنتجات المباعة في المحلات داخل مطبخها، ومن بينها الكاتشب.

وقدمت خبيرة التغذية ومقدمة برامج الطهي سالي فؤاد، طريقة بسيطة لعمل الكاتشاب اللايت الصحي، عبر موقعها الرسمي.

مقادير الكاتشب

- ثلاثة أرباع كوب صلصة طماطم.

- كوب ماء.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- 3 معالق كبيرة من خل.

- 3 معالق كبيرة من السكر الدايت البودرة.

- ملح.

Advertisements

- فلفل أسود.

- ثوم بودرة.

-بصل بودرة.

- بابريكا.

طريقة تحضير الكاتشب

1- يُذاب النشا في الماء، ويوضع على النار، ثم تضاف الصلصة، وتُقلب جيدًا، ثم يُضاف الخل مع التقليب.

2- يُضاف الثوم والبصل البودرة، ثم البابريكا والملح والفلفل، وتقلب جيدًا.

3- يُرفع من على النار، ويضاف السكر الدايت، ثم يعبأ في برطمانات.