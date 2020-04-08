تعالج الحروق والهالات السوداء.. فوائد "باكتات" الشاي المستعملة

بمجرد الانتهاء من تناول الشاي، نسرع في التخلص من "الباكت"، ظنا منها أنها لم تعد صالحة للاستخدام مرة أخرى، إلا أن الخبراء والمتخصصين اكتشفوا فوائد لتلك الأكياس المستعملة.

ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، مجموعة من الاستخدامات الغريبة لأكياس الشاي المستعملة، نعرض بعضها خلال النقاط الثلاث التالية:-

1- يمكن استعمالها أسفل العينين، لعلاج الهالات السوداء.

2- تستعمل في تنظيف الأطباق والأواني المتسخة في المطبخ، من خلال وضعها في الماء مع أكياس الشاي لـ"نقعها"، ما يسهل إزالة بقايا الطعام.

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3- يساعد وضعها في أسفل سلة القمامة من تخفيف الروائح الكريهة المنبعة منها، وذلك مع تغيير أكياس الشاي أسبوعيا.

4- يمكن الاعتماد عليها في علاج حروق الجلد من أشعة الشمس، نتيجة احتوائه على حمض التانيك والثيوبرومين.