الامارات | ألماني يطعن فتا عراقيا حتى الموت..الشرطة : الدوافع مجهولة

شكرا لقرائتكم خبر عن ألماني يطعن فتا عراقيا حتى الموت..الشرطة : الدوافع مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة في ولاية سكسونيا الألمانية، اليوم، أن فتى عراقي في ال14 من عمره كان يقود دراجة في شوارع مدينة تسيله، شمال غربي البلاد، تعرض للطعن حتى الموت، في هجوم غير مبرر ويلا مبررات واضحة. وكان الصبي يقود الدراجة بالقرب من محطة سكة حديد تسيله ،عندما هاجمه شاب (29 عاما). بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني ووكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا".

ووصفت الشرطة الاعتداء بأنه "عملية طعن". وتوفي الصبي، وهو عراقي مقيم في تسيله، في وقت لاحق في المستشفى.

وتمكن مارة من السيطرة على المشتبه به، واعتقلته الشرطة بتهمة القتل، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيقات. وبحسب متحدثة باسم الشرطة، أفاد شهود عيان بأن المعتدي، الذي تم تعريفه فقط بأنه مواطن ألماني، كان يقف عند مدخل أحد المباني قبل الهجوم الذي وقع دون سابق إنذار. وقالت المتحدثة إن المشتبه به بدا مرتبكا عند القبض عليه.

حيثيات القضية وكذلك الدافع مازالت غير معروفة بسبب صمت الفاعل. وبحسب ما هو متوفر من معلومات حتى الآن، فإن الفاعل والضحية لم يكونا يعرفان بعضهما، بحسب النيابة العامة. ولم يكن هناك أي شجار أو حتى أي تواصل بين الاثنين. وبعد الجريمة، قامت الشرطة بإغلاق مكان وقوع الجريمة، الواقع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في المدينة.