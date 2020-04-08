بالصور.. طرق تنظيم وتنظيف الثلاجة بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعتبر الثلاجة من أكثر أماكن المطبخ استخدامًا ولا يمكن ترتيبها بسهولة، لكثرة الأطعمة والزجاجات التي توضع فيها.

الإهمال وعدم التنظيم في استخدام الثلاجة، يؤدي إلى تراكم بقايا الطعام وانتشار الروائح الكريهة التي قد لا تستطيعين التخلص منها.

نستعرض لكم بعض طرق التي تساعدكم في تنظيم الثلاجة بأفضل طريقة ممكنة، وفق ما نقل موقع "Buzzfeed".

-استخدام الصناديق

استعيني بالصناديق البلاستيكية لتنظيم الأكياس والبرطمانات البلاستيكية التي تحتفظين بها في الثلاجة.

واكتبي على اسم على كل صندوق لتعرفين الأشياء المحفوظة بداخله، حتى تصلين إليها بسهولة.

- باب الثلاجة

من الأفضل تخصيص كل رف في باب الثلاجة لوضع شيء معين، اكتبي ورقة على كل رف لسهولة التذكر والتنظيم وتوفير الوقت.

- مفرش

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استخدمي مفارش على أرفف الثلاجة، لسهولة التنظيف، يفضل أن تكون المفارش غير لاصقة ومتحركة لسهولة إزالتها

- الألبان

ضعي الألبان بعيدًا عن باب الثلاجة حتى لا تتلف بسهولة بسبب سرعة تغير درجة الحرارة في هذا المكان.

- اللحوم

احتفظي باللحوم النيئة والأسماك على الرف السفلي للثلاجة لمنع القطرات غير المرغوب فيها من الوصول إلى باقي الأطعمة.

- السلطة

البرطمان الزجاجي هو أفضل طريقة للحفاظ على السلطة، يمكن أن تحتفظي بها لمدة أسبوع.

- تاريخ الصلاحية

احتفظي ببواقي الحلويات أو الاطعمة في علب صغيرة واكتبي عليها تاريخ بداية الحفظ بهذه الطريقة، حتى تعرفين الأشياء التالفة منها بسهولة.