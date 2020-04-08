9 أطعمة يمكنك تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.. منها العسل والجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اعتاد الكثير من ربات البيوت، إلقاء الأطعمة والمنتجات بمجرد انتهاء صلاحيتها، غير إن هناك بعض الأطعمة التي يمكنك استخدامها بعد انتهاء مدة صلاحيتها دون الشعور بالقلق.

نقدم لكم مجموعة من الأطعمة والمنتجات التي يمكنك تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها وفقا لما ذكره موقع "insider".

- المكرونة المجففة

تعد المكرونة المجففة أو الباستا، عادة ما تمتد صلاحيتها لمدة طويلة، خاصة إذا ما تم الاحتفاظ بها داخل وعاء محكم الإغلاق، في مكان جاف جيد التهوية. لذا يمكنك الاحتفاظ بها لمدة عام أو عامين بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.

- الحبوب

في حالة تخزين الحبوب جيدا في علبة أو وعاء مخكم الإغلاق، حتى وإن تم فتح العلبة، يمكنك استخدامها لعدة أيام بعد انتهاء الصلاحية، فهي تتلف فقط عند تخزينها في وعاء دون غطاء.

- اللحوم

على الرغم من أن اللحوم والدواجن النيئة يمكن الاحتفاظ بها لبضع أيام فقط في الثلاجة، يمكنك أيضا الاحتفاظ بها بعد تاريخ بيعها إذا قمت بتجميدها.

ويمكن أن يستمر اللحم المفروم المجمد من ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد انتهاء صلاحيته، ويمكن تجميد الدجاج الكامل أو الديك الرومي لمدة تزيد عن عام، حيث لا تنمو بكتريا التسمم الغذائي في الأطعمة المجمدة، وبالتالي تصبح آمنة ويمكن تناولها، حسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية على مدونة الوكالة.

- الجبن

تعتبر الجبن من الأطعمة التي تستمر ولا تتلف بعد انتهاء تاريخ انتهاء صلاحيته، حتى في حالة ظهور العفن فعليك قطع جزء العفن فقط وبذلك يصبح تناولها آمنا، لأن العفن الأبيض يكون طبيعيا ويسمى "القشرة المزهرة" أو الأجبان الناضجة".

- المعلبات

على الرغم من أن جميع الأطعمة المعلبة لن تدم إلى ما لا نهاية، إلا أن معظمها يكمن ان تتجاوز تاريخ صلاحيتها، مثل الأطعمة عالية الحموضة كالطماطم والأناناس والخضروات المعلبة، وبعض أنواع الحساء المعلب، يمكنك تناولها بعد سنة أو سنتين بعد انتهاء صلاحيتها.

- الزبادي

إذا لم يتم فتح عبوة الزبادي يمكنك استخدامها ووضعها في الثلاجة لمدة تصل من أسبوع إلى أسبوعين بعد انتهاء تاريخ صلاحيته، وبالتالي يصبح تناوله آمنا.

- الخبز

سيبقى الخبز الأبيض لمدة خمسة إلى سبعة أيام في درجة حرارة الغرفة إذا تم تخزينه بشكل صحيح، وإذا كنت ترغب في إطالة مدة تناوله بعد انتهاء صلاحيته إلى ثلاثة أشهر بوضعه في الفريزر، وفي حالة ملاحظة أي عفن عليه عليك بإلقائه على الفور.

- الكاتشب

إذا تم حفظه طبقا التعليمات المطلوبة، وهي إغلاق الزجاجة ووضعها في الثلاجة، بإحكام يمكنك استخدامه بعد انتهاء صلاحيته لمدة 6 أشهر.

- العسل

بجانب فوائده الكثيرة يعرف العسل بمدى صلاحيته غير المحددة، وهي خاصية يمكن أن ترجع إلى التركيب الكيميائي له، فهو يمكن تناوله طالما تم حفظه في وعاء مغلق جيدا.

وقالت أمينة هاريس، المديرة التنفيذية لمركز العسل والتلقيح في معهد روبرت موندافي بجامعة كاليفورنيا، لمجلة سميثسونيان: "العسل في شكله الطبيعي رطوبة منخفضة للغاية، وعدد قليل جدا من البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تعيش في بيئة كالعسل فهي تموت فقط".