للقرى والمدن المعزولة.. نصائح لا يجب تجاهلها للنجاة من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أمس، انضمت قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، إلى القرى والمدن التي وُضعت قيد الحجر الصحي، لمدة 14 يومًا، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.

وتفرض الحكومة عزلًا على القرى والمدن التي يظهر فيها حالات عديدة من الإصابات، ومنها قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بالغربية، وعزبة أبو ربيع التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بمركز أبو صوير بالإسماعيلية، و11 منزلًا بقريتي "بدين" بمركز المنصورة و"منشية البدوي" بمركز طلخا بالدقهلية، وأيضا قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، بالإضافة إلى 8 عمارات بمدينة بورسعيد.

وتوضح منظمة الصحة العاملة أنه يمكن أن يصاب الأشخاص بفيروس كورونا عن طريق الرذاذ الصغير الذي يتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس، ويتساقط هذا الرذاذ على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم، كما يمكن أن يصاب الأشخاص إذا تنفسوا الرذاذ الذي يخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.

ولذا فمن الأهمية اتباع النصائح المهمة التي تذكرها المنظمة وغيرها من الهيئات المعنيّة للوقاية والنجاة من هذا الفيروس، وهي كالتالي:

- المسنون والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري، أكثر عرضة من غيرهم، بإصابة بالفيروس، لذا عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- اغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية في كل مرة، أو فركهما بمطهر كحولي.

- احرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي فوراً بإلقائه في سلة مهملات مغلقة ونظف يديك بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.

- تجنب الاقتراب كثيرا من الناس، واحتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد، بينك وبين أي شخص، لأنه إذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس رذاذ شخص عطس أو سعل، بما في ذلك الفيروس.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، لأن اليدين تلمس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم. ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض.

- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس المشورة الطبية على الفور، فقد تكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية وخيمة أخرى. واتصل قبل الذهاب إلى مقدم الرعاية وأخبره إن كنت قد سافرت أو خالطت أي مسافرين مؤخراً.

- في حال بدأت تشعر بالتوعك، ولو بأعراض خفيفة كالصداع والحمى المنخفضة الدرجة (37.3 درجة مئوية أو أكثر) ورشح خفيف في الأنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل حتى تتعافى تماما. وإذا تطلّب الأمر الاستعانة بشخص ما لإحضار ما تحتاج إليه من لوازم، أو كنت مضطرا إلى الخروج لشراء ما تأكله مثلا، فارتد قناعا لتجنب نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس المشورة الطبية على الفور، فقد تكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية وخيمة أخرى.

- تجنب المصافحة والقبلات والأحضان، لأن الفيروسات التنفسية يمكن أن تنتقل بالمصافحة ولمس العينين ‏والأنف والفم. تبادلوا التحية بالتلويح عن بعد أو بالإيماءة أو بالانحناءة بدلا من ‏المصافحة.‏

- لا ترتدي القفازات المطاطية في الأماكن العمومية، لأن المواظبة على غسل يديك العاريتين يضمن لك حماية أفضل من ‏الإصابة بالعدوى مما ستضمنه القفازات المطاطية. إذ إن من الممكن ‏الإصابة بالفيروس عبر القفازات نفسها. فإذا لمست وجهك يمكن أن ينتقل الفيروس ‏من القفازات إلى وجهك ويصيبك بالعدوى.‏

- هناك أمور ينبغي أن تجنبها، وهي التدخين، واستخدام كمامات متعددة، وتعاطي المضادات الحيوية دون استشارة مسؤولي الرعاية الصحية.

- التنظيف المستمر للأسطح والاشياء خاصة التي يتم لمسها كثيرًا.

- عند استقبال الضيوف في المنزل، التحية تكون على بُعد متر من خلال: التلويح باليد أو الإيماءة أو الانحناء.

وقدّم مركز مكافحة الفيروسات والأوبئة بجيانغسو - الصين، بالتعاون من دار نشر العنقاء التعليمية بجيانغسو، دليل الوقاية من كورونا عند التنقل بالمواصلات العامة، وهي:

- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.

- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي أو ركوب الدراجة.

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- إذا كنت مضطرًا إلى ركوب المواصلات، تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، وتجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة.

- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

- احفظ مسافة 1 متر على الأقل بينك وبين الآخرين أو على الأقل افتح نوافذ الحافة كلما كان ذلك ممكنًا.

- الابتعاد عن أي شخص يسعل أو يعطس بالقرب منك لمسافة لا تقل عن متر واحد.

- امش قدر الامكان لتقليل عدد المواصلات العامة التي تستقلها

- نظف يديك باستمرار إذا لمست أي جزء في الاتوبيس.

ما الواجب فعله إذا ركبت سيارة أجرة "تاكسي" أو "توك توك":

- تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، واجلس في المقعد الخلفي، واحفظ مسافة مناسبة بينك وبين السائق.

- افتح النوافذ طوال الرحلة، ولو فتح السائق التكييف، ذكّره بتشغيل وضع المروحة.

- تجنب ركوب السيارة أو التوك توك من زبائن آخرين، حيث يرتفع احتمال الإصابة بالعدوى.

كما وجهت وزارة الصحة، عددا من النصائح بشأن التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا، وهي كالتالي:

- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.

- احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

- احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من الأسواق أو السوبر ماركت.

- التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.

- امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.

- احرص على غسل الخضار والفواكه جيدا.