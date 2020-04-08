بسمة تشيد بأطباء مصر في مواجهة كورونا: مجهود مبهر.. طمنتونا

شاركت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للأطباء المصريين وللقوات المسلحة، حيث قدمت الشكر لهم لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم.
وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلاله،"شكرًا لكل من ساهم في المجهود المبهر ده، شكرًا على الوقت والجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا، شكرًا أطباء وممرضين مصر".
وتابعت خلال منشورها، مقدمة الشكر للقوات المسلحة المصرية، "طمنتونا، خليك في البيت، احمي نفسك احمي بلدك".
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