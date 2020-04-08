كشفت الفنانة سارة نخلة عن تفاصيل يومياتها خلال فترة حظر التجوال، مشيرة إلى أنها عادت لممارسة هواية الطبخ. ونشرت "نخلة" صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة عليها: "بعد ما وقفنا تصوير المسلسل.. ورجعت ربة منزل بامتياز.. بقت دلوقتي أهم طموحاتي إني الحق أصحى وأنزل أجيب حاجات البيت وأرجع بيتي قبل الحظر.. أطبخ وأمارس حياتي الطبيعية". وتابعت الفنانة السورية: "فحبيت أقول لكل ست بيت ربنا يحمل معاكي ويعينك ويصبرك عشان أنتي شايلة حمل جبال.. ربنا يحمل معانا ويعين الناس الشغالة يوم بيوم ولله ربنا يحمل معاهم ويعينهم ويصبرهم وإن شاء الله شدة وتزول". Advertisements وذكرت: "وللأسف شكلي كدا مش هبقى معاكو في رمضان عشان زي ما أنتو عارفين المسلسلات أغلبها تصويرها وقف ولعله خير يارب.. مسلسل القاهرة كابول مسلسل مختلف وورق العظيم عبد الرحيم كمال والإخراج للمتميز الأستاذ حسام علي.. وعاملة شخصية مختلفة عني لأول مرة بعملها شخصية حُرّة يارب نكمل تصوير على خير وينال إعجابكم". يذكر أن الفنانة سارة نخلة حصلت على حكم بحبس زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود في قضية "تبديد أمانة" لشيك بقيمة 250 ألف جنيه، إضافة إلى دفع نفقة شهرية لها قدرها 10 آلاف جنيه، قابلة للزيادة مع الاستئناف.

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كانت هذه تفاصيل خبر سارة نخلة عن العزل المنزلي: بقيت ست بيت بامتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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