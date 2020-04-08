فيديو.. رفضت مشاركته في عمل فتزوجها.. قصة وليد توفيق وجورجينا رزق

"جمعتنا قصة حب مجنونة استمرت 5 سنوات، دون أن يعلم أحد بذلك، سافرنا معا على متن أول طائرة إلى القاهرة"، هكذا تحدث الفنان وليد توفيق، عن علاقته بزوجته جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، خلال استضافته ببرنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي من سنوات عدة.

ويتزامن اليوم 8 إبريل، يوم ميلاد الفنان وليد توفيق، ويقدم "هن" قصته مع زوجته جورجينا رزق، خلال السطور التالية.

كان اللقاء الأول الذي جمع بين وليد وملكة جمال الكون، أثناء زيارته لمصر للمرة الأولى، وقبل صعوده للطائرة، كانت المرة الأولى أيضًا، فوجئ بوجود سجادة حمراء، ومشروبات فاخرة على الطائرة، وظن هو القادم من عالم مقاولات الكهرباء، والمتجه إلى مصر، بصحبة عوده والقليل من الملابس، أن ذلك الاستقبال كان من أجله.

تعجب توفيق من حفاوة ذلك الاستقبال، بالرغم من أنه كان فقط ظهر في برنامج"استوديو الفن"، وغنى "بهية، وأبوكي فين يا صبية"، وبوجه عام لم يكن مشهورا بالقدر الكافي".

Advertisements

وأشار اكتشف أن هذا الاستقبال والحفاوة الكبيرة لم تكن له ولكن كان لملكة جمال الكون عام 1971 اللبنانية جورجينا رزق".

وتابع وليد، أن المنتج الذي كان رفيقه في تلك الرحلة شجعه على الذهاب لتحيتها في الطائرة، وإنه في تلك الفترة كان معجبًا بها كأول ملكة جمال للكون عربية ولبنانية، ومرت فترة طويلة قبل أن يلتقي وليد وجورجينا مرة ثانية، وكان ذلك في باريس، حيث عرض عليها العمل بفيلم مشترك، لكن رزق تحفظت لرغبتها في التركيز على تربية ابنها علي".

وأشار، في مقابلة تلفزيونية له مؤخرًا له، مع الفنانة لطيفة، إلى أنّ جورجينا رزق، رفضتْ مشاركته، والتعاون معه في أحد الأفلام الفنية، موضحًا، أنّها أظهرتْ شموخها، برفضها، موضحًا أنه تزوجها بدون فرح، ولا بدلة، ولا فستان".

وتابع وليد، "تلقّت جورجينا عروضاً للزواج من أربعة رجال يملكون جميعهم طائرات خاصة، لكن سبحان الله منذ التقينا لم نواجه أي عائق وصولاً إلى زواجنا، وخصوصاً أنها كانت معتنقة الدين الإسلامي بسبب زواجها الأول".