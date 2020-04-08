الامارات | أضرار في عضلة القلب أكثر سبب لوفيات مرضى«كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار في عضلة القلب أكثر سبب لوفيات مرضى«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دراسة صينية جديدة أن مريضًا من كل خمسة مصابين ب«كوفيد-19» يعاني من قصور في عضلة القلب وأحيانًا قصور قلبي وربما موت مفاجئ.

وظهرت على 19 % من 416 مريضًا في المشافي علامات تلف في العضلة القلبية، وتوفي نصفهم بسبب المرض وتعافى منهم 4,5% فقط، ونشر أطباء إيطاليون تقريرًا عن الإصابات القلبية المرتبطة بفيروس كورونا، فوجدوا إصابة رجل في ال53 من عمره دون أمراض سابقة بالتهاب عضلة القلب بعد أسبوع من الحُمى والسعال الجاف بسبب «كوفيد-19». بحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

ونشرت صحيفة«ذا نيويورك تايمز» تقريرًا عن مريض في ال64 من عمره في بروكلين، أسعف إلى المشفى لمعالجة انسداد شرياني، واكتشف الأطباء أنّ المريض لم يكن يعاني من سكتة قلبية، بل من فيروس كورونا.

ونعرف أن رئتي مرضى كوفيد- 19 تتأثر بفيروس سارس-كوف-2، وكان التركيز على المشكلات التنفسية ونقص أجهزة التنفس الاصطناعية في المشافي.

وقال جون رومسفيلد، كبير الموظفين العلميين في الكلية الأميركية لأمراض القلب: «كنا نفكر بالرئتين فقط، وبدأنا فجأة نسمع بالتأثير المباشر على القلب».

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وحيرت الأخبار الجديدة أطباء القلب في محاولتهم لفهم تأثير كوفيد-19 على العضلة القلبية والطريقة الأمثل للعلاج.

وقال اختصاصي أمراض القلب لساينتفك أميركان أولريش جوردي «من المهم الإجابة على السؤال التالي: هل يتأثر القلب بالفيروس وهل يمكننا أن نفعل شيئًا؟ ربما ينقذ تدخلنا عندها الكثير من الحيوات في النهاية».

ونجهل حتى الآن كيفية إصابة القلب، هل هي علاقة ارتباط أم سببية، هل يسبب رد فعل الجسم على الفيروس المشكلات القلبية، أم إنها مشكلات مسببة من الفيروس أصلًا. ولذا يكون المصابون بالأمراض القلبية أكثر عرضة للخطر.

وقال البروفسور المساعد في قسم الأمراض القلبية في جامعة ماكجفيرن محمد مجيد، في حديثه مع ساينس ديلي «بشكل عام، أذية العضلة القلبية ممكنة في أي مريض، سواء مع أو دون سوابق قلبية، ولكن أولئك المصابون بأمراض قلبية أكثر عرضة للخطر بالتأكيد».

ولدى العلماء عدة تخمينات حول العلاقة بين الفيروس والالتهاب الذي يصيب عضلة القلب. فقد تؤدي الكميات المرتفعة من السيتوكينات إلى تضخم الرئتين والقلب، وذلك بسب انهيار الجهاز المناعي للجسم، كما نشرت «ذا نيويورك تايمز».

وقد يكون السبب كمية كبيرة من الفيروسات، تبعًا لما نشرته ساينتفك أمريكان. ويبدو أن فحص المرضى لتحديد السبب صعب المنال. فليس لدى المشافي أجهزة تخطيط قلب كهربائية كافية لفحص المرضى المعزولين. ولكن اكتشاف العلاقة بين الفيروس والعضلة القلبية قد يكون مهمًا في إيجاد علاج للجائحة.

وقال جوردي «ربما علينا أن نفترض أن الفيروس يؤثر على القلب بشكلٍ مباشر، ولكن من الضروري أن نتأكد من ذلك بشكل قطعي»