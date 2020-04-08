الامارات | نصابو كورونا.. محتالون على هئية أطباء وعلماء

شكرا لقرائتكم خبر عن نصابو كورونا.. محتالون على هئية أطباء وعلماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحاول مخادعون تطوير مخططات جديدة لاستغلال الذعر الناتج عن جائحة فيروس "كورونا". فيجهّز البعض مواقع مزيفة لفحص "كوفيد-19"، وينتحلون صفاة اطباء وعلماء فيروس على مواقع التواصل، او في صفحات طبية إنشائها خصيصا من قبل عصابات متخصصة، وآخرون يشترون المستلزمات الطبيّة بكميات هائلة لبيعها بأسعار مرتفعة نحو ما نشره مرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحامي جي. زاكري تيرفيلجر «نرى انتشار التزوير والاحتيال في جميع الأصعدة، ابتداءً من المجالات بسيطة التقنية حتى النظم المتطورة.»

ومن تلك الحالات ارتداء بعض المحتالين ملابس الأطباء لبيع عدّة اختبارات فيروس كورونا في مرآب متاجر التسوق الأميركية بسعر يزيد عن 240دولارًا للاختبار الواحد، وجمعوا معلومات البطاقات الائتمانيّة وأرقام الضمان الاجتماعي لسرقة شخصيات الضحايا.

Advertisements

وأعلنت الهيئات الحكومية وقوع نحو 100 شخص ضحيةً للمخادعين، قبل هروبهم. وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن ارتفاع هائل في الشكاوى المرتبطة بالجائحة.

ووصل عدد الشكاوى إلى أكثر من 8000 شكوى منذ بداية العام الحالي. وقالت محامية حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية لصحيفة نيويورك تايمز «تتبع عمليات الاحتيال الأخبار الرئيسة وهذا ما نشهده في هذه الحالة أيضًا».

وترصد الحكومات الفيدرالية في الولايات المتحدة حالات الاحتيال الواضحة، كحالات تخزين المواد الطبية وبيعها للأطباء بسعر يفوق السعر العادي بأكثر من 700%.

وقال تيرفيلجر «يتيح الوضع الحالي للمحتالين إطلاق حيلهم لإيقاع الضحايا في شباكهم».