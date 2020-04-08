مفيش فايدة.. أحمد حسن وزينب يصوران ابنتهما خلال الاستحمام

ما زال اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، وزوجته زينب يستغلان طفلتهما الرضيعة "إيلين" بين الحين والآخر، خلال مقاطع فيديوهاتهم على قناتهم الخاصة عبر يوتيوب، على الرغم من موجات السخط ضدهما، لظهور رضيعتهما أمام الكاميرات والبلاغات المقدمة ضدهما.

مقطع فيديو يرصد لحظات استحمام الرضيعة

ومساء أمس، شارك الزوجان بمقطع فيديو تخطى الـ10 دقائق يرصد لحظات استحمام ابنتهما.

وظهرت الرضيع وملامح الخوف على وجهها طيلة تصوير المقطع، ثم قاموا بتجريدها من ملابسها ووضعها بحوض الاستحمام وسط الصابون والماء.

وأظهر المقطع الرضيع وهي تحاول تناول الصابون وسط ضحكات الثنائي، ومن ثم قاموا بتجفيف شعرها بمجفف كهربائي.

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الموقف القانوني لانتشار فيديوهات استغلال الأطفال

أحمد حسن وزينب ليسا آخر من استغل طفلتهما لتحقيق "الشهرة" و"التريند" فبين اليوم والآخر، تظهر بعض الحسابات على موقع يوتيوب يسجلون بعض اللقطات المصورة التي يظهر أطفالهما أبطالا لها، لتحقيق نسبة مشاهدات عالية.

وكانت "الوطن" سلطت الضوء، على الموقف القانوني لانتشار فيديوهات استغلال الأطفال، من خلال استشاريين ومختصين، الذين أظهروا عقوبات هذا الفعل، على النحو التالي:

وأكد الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، إن "التشريع والقانون لم يحسما واقعة استخدام الأطفال فى فيديوهات على مواقع التواصل، إلا إذا وقع ضرر للطفل فى هذه الحالة يجري تقديم الأب أو الأم أو الشخص إلى المحاكمة، وهذا بعد تحقيق من قبَل النيابة العامة، تثبت أن الأبوين استغلاه استغلالاً يشكل جريمة، أما إذا كان الفيديو مضمونه الترفيه أو إصدار مواهب، فلا عقاب".

شعبان سعيد: القانون يعاقب الأبوين فى حالة أن يكون هناك عمل ضار للطفل، وأكد شعبان سعيد، المحامى بالنقض، أن "القانون يعاقب الأبوين فى حالة أن يكون هناك عمل ضار للطفل، ولا يكفى أن الأشخاص يروجون لفيديوهات وغرضهم الربح منها فى حالة إبراز صور أو فيديوهات، ويظهر جزء من أعضاء الطفل، لأن مثلها يتم حفظها لمدة سنوات على الشبكة العنكبوتية، ما يؤدى لضرر نفسى على الطفل".

وأكد "سعيد"، أن "وزارة الداخلية دورها تطبيق القانون، وضبط الجرائم المنافية للمصلحة العامة وللأشخاص، وهى إذا وجدت فيديو يتضمن مشاهد تؤثر على المجتمع، ومتضمناً بها أطفال يتم التحرك قانونياً ضدهم".

مصدر أمني: مباحث الإنترنت تتابع جميع الفيديوهات التي تبث من خلال مواقع التواصل

وقال مصدر أمني، إن "مباحث الإنترنت وغرفة المتابعة تتابع جميع الفيديوهات التى تبث من خلال مواقع التواصل بأنواعها سواء "فيسبوك، إنستجرام، تويتر، تك توك، يوتيوب"، ويجري فحص تلك الفيديوهات، وتحرير محاضر ضد أصحابها، وتقديمهم إلى النيابة العامة".

وأشار المصدر، إلى أنه فى واقعة اليوتيبر أحمد حسن وزوجته، جرى التحرك ضدها بعد تلقى الشرطة بلاغا من مجلس "الأمومة والطفولة" بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

بلاغ من المجلس القومي للأمومة والطفولة ضد الأبوين بسبب الرضيعة

وسبق أن أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس حرر بلاغًا، للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر يوتيوب.

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

كما أثار الثنائي جدلًا واسعًا بسبب العديد من المقاطع الجريئة، التي تثير غضب المشاهدين، أبرزها مقطعين قاما بتصويرهما داخل غرفة نومهما، وبحوض السباحة الخاص بغرفتهما، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات حيالهما، حتى تقدم بعض المُحامين ببلاغات ودعاوى قضائية ضدهما بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.