بعد إنهاء ملانيا ترامب مهامها.. من هي ستيفاني جريشمان المتحدثة باسم البيت الأبيض؟

أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء مهام ستيفاني جريشمان، كمتحدثة باسم البيت الأبيض، لتصبح ناطقة باسم زوجة الرئيس وكبيرة موظفيها.

ووفقا لروسيا اليوم، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن ميلانيا ترامب قولها: "أرحب بستيفاني مجددا في الفريق الذي ستؤدي فيه مهمة جديدة"، مضيفة: "لقد كانت ستيفاني ركيزة أساسية وقائدة حقيقية في الإدارة، منذ يومها الأول، وأنا متأكدة من أنها ستتميز في وظيفتها الجديدة ككبيرة الموظفين".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن جريشمان غادرت منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض، من دون أن تبلغ الصحفيين بذلك.

وتقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن ستيفاني في التقرير التالي:

ستيفاني من مواليد 23 يوليو 1976 هي مسؤولة في البيت الأبيض الأمريكي، وعملت سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض الثلاثين، ومديرة اتصالات بالبيت الأبيض من يوليو 2019 إلى أبريل 2020.

Advertisements

خلال فترة عملها كسكرتيرة صحفية بالبيت الأبيض، لم تعقد مؤتمرًا صحفيًا واحدًا.

كانت مساعدة صحفية لحملة دونالد ترامب الرئاسية 2016، وعضو في فريقه الانتقالي الرئاسي.

ولدت ستيفاني لعائلة من المزارعين، انتقلت مع والدتها إلى إيست ويناتشي، واشنطن، حيث تخرجت في مدرسة إيستمونت الثانوية في عام 1994.

كما ستيفاني تزوجت داني دون ماريز في نيفادا في 7 أبريل 1997، والتقيا في كلية ولاية ميسا في جراند جنكشن، كولورادو، طلقوا في عام 2004.

في وقت لاحق من عام 2004، تزوجت فيما بعد من مذيع رياضي، وطلقوا في عام 2006.

قبض عليها مرتين، الأولى في 9 يناير 2013، بعد سحب رخصتها، كونها كانت تقود بسرعة جنونية، وثبت أنها كانت تحت تأثير الكحول، بعد أن كشف اختبار الدم، أن محتوى الكحول في الدم بلغ 0.15 بالمئة، وهو أعلى بكثير من الحد القانوني المسموح به في ولاية أريزونا، كما وُجدت أنها تقود السيارة برخصة معلقة منذ أغسطس 2012.

وفي 5 ديسمبر 2015، ألقي القبض علىها مرة أخرى في فينيكس، مقاطعة ماريكوبا، أريزونا، لقيادتها بدون المصابيح الأمامية، والاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول، وأصدر القاضي مذكرة باعتقالها، وأمر ببرنامج علاج، ودفع ما يقرب من 1600 دولار في تكاليف المحكمة والغرامات.