الامارات | أسباب آلام الرقبة.. وتدابير بسيطة للتخلص منها

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام الرقبة.. وتدابير بسيطة للتخلص منها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور مونتر ساباريني إن آلام الرقبة لها أسباب عدة، أبرزها الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب والأجهزة الجوالة كالهاتف الذكي والحاسوب اللوحي.

وأضاف جراح العظام الألماني أنه يمكن التخلص من آلام الرقبة ببعض التدابير البسيطة مثل تعاطي المسكنات كالإيبوبروفين والديكلوفيناك، واستخدام تطبيقات السخونة مثل الزجاجة الدافئة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الاسترخاء، وتمارين الإطالة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج آلام الرقبة، فيجب حينئذ استشارة الطبيب؛ لأنها قد ترجع إلى التهاب العضلات أو التهاب الأعصاب أو الإصابة بانزلاق غضروفي بالفقرات العنقية.