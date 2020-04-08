من المقلب للاعتذار.. القصة الكاملة لتقديم مدون سعودي "شاي بماء المرحاض" لزوجته

مقطع فيديو لا يتعدى بضع دقائق، يجمع المدون السعودي و"إنفلونزا" هاني حلواني وزوجته، تسبب في إثارة جدل لساعات معدودة، بسبب محتواه، الذي وصفه رواد موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، بأنه "مقزز" و"غير لائق"، لإجراء الزوج مقلب في "شريك حياته".

"هن"، رصد تتبع مقلب المدون السعودي لزوجته منذ نشره مقطع الفيديو، حتى الاعتذرا عنه، خلال الفقرات التالية

"مياه المرحاض في الشاي".. مقلب مدون سعودي لزوجته

المقلب تضمن إضافة ماء المرحاض في دورة المياه إلى كوب الشاي، الذي أعده "حلواني" لزوجته عنود، وقدمه لها خلال جلوسها في الصالة، لتشربه دون علما بما فعله.

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غضب واسع من رواد سوشيال ميديا

"هاني حلواني" و"القبض على هاني حلواني"، تصدران ترند "توتير" في السعودية، خلال الساعات الماضية، وسط مطالبات بإلقاء القبض على ذلك المدون، بسبب تصرفه "غير المسؤول"، على حد وصفهم، الذي يمكن أن يسبب في نقل العديد من الأمراض إلى زوجته، في ظل تفشي فيروس كورونا، ومن بين التعليقات: "لو مكان زوجته كنت رفعت قضية خلع"، و"لابد من محاكمة ذلك الزوج على فعله المقزز والمهين".

حذف "مقلب" الحلواني

في ظل تعرضه لانتقادات، أعلن الحلواني حذف مقطع الفيديو، مهاجما من تسبب في ترويجه، موضحا في مقطع فيديو، أن زوجته طلبت منه حذفه، بمجرد أن شاهدته، خشيه تقليد الأطفال له، قائلا، خلال مقطع فيديو مصور: "أنتم عارفين أني بعمل مقالب في زوجتي وهى كذلك، وأنا حذفته في نفس الوقت، تقوموا أنتم تنشروا وتشيروا كتير".

أنباء بإلقاء القبض على هاني حلواني

صحيفة "الوئام" السعودية، أكدت إلقاء شرطة مكة المكرمة القبض على "حلواني"، عقب إجرائهم البحث والتحري عن هذه الواقعة، والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم، عقب تداول الفيديو المسيء.