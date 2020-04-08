صور.. "مرسال" تدعم مستشفى العزل بالفيوم ببعض المعدات والمستلزمات الطبية

بدأت مؤسسة مرسال الخيرية برئاسة هبة راشد، بحملة لدعم مستشفيات العزل الحكومي وذلك من خلال تقديم المعدات والمستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات في وقتنا الحالي أشد احتياج، وذلك لمواجهة فيروس كورونا والأعداد المتزايدة من المصابين به.

أوصلت "مرسال" اليوم، بعض المعدات الطبية الثقيلة والمستلزمات لمستشفى "أبشواي" الحكومي بمحافظة الفيوم، وذلك بعد أن علمت المؤسسة بنقص بعض الاحتياجات الطبية بها، وتحويلها لمستشفى عزل للمرضى المصابين بفيروس كوفيد 19، ولكي يستطيع النظام الصحي مواجهة ما يحدث من مضاعفات للمرضى.

وتسعى المؤسسة حاليا بحسب بيان لها، لشراء جهازين تنفس صناعي قيمة الجهاز تقرب من 400 ألف جنيه وذلك لإيصالهم لمستشفيات العزل الصحي بالصعيد، والتي تواجه أزمة كبيرة في المستلزمات الطبية.

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ومن جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة "مرسال"، أن المؤسسة في سعى دائم لتقديم كافة الخدمات الطبية والمواكبة مع الأحداث المستجدة في العالم أجمع.

وأكدت إن توجه "مرسال" سوف ينصب بالكامل للوقوف بجانب القرى الفقيرة سواء في ريف أو صعيد مصر، و ذلك بسبب قلة المستلزمات و الأدوات الطبية الموجودة في مراكز الصحة بها.

ولم تكن تلك مواجهة مرسال الأولى للتصدي لفيروس كورونا في مصر، حيث بدأ التصدي بتقديم مساعدات عبارة عن أدوات تعقيم و تنظيف للمرضى الذين يترددون عليها من أجل الحصول على خدماتهم الطبية الأخرى، وأيضا تقديم محاضرات التوعية الفردية في قوافل الإغاثة التي تم توجيهها لبعض قرى مركز "الصف" بمحافظة الجيزة والتي وصلت لما يقرب من 1000 شخص مع توزيع مواد التعقيم والتنظيف عليهم.