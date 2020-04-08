لماذا تكون الماكينة الكهربائية أفضل لإزالة الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن الماكينة الكهربائية أفضل من الماكينة العادية لإزالة الشعر.

وعللت البوابة ذلك بأن نصل ماكينة الحلاقة العادية قد يتسبب في الإصابة بجروح صغيرة، ما يؤدي إلى نمو الشعر إلى الداخل.

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أما ماكينة الحلاقة الكهربائية فتتيح إمكانية التمتع ببشرة ملساء لعدة أسابيع. ومع الاستخدام المتكرر لها ينمو الشعر بشكل أقل كثافة، كما أنه يكون أكثر رقة.

وأشارت "هاوت.دي" إلى أنه من الأفضل إزالة الشعر بعد الاستحمام؛ حيث يعمل الاستحمام على فتح المسام، وبالتالي يمكن إزالة الشعر بصورة أسهل، مع مراعاة إزالة الشعر عكس اتجاه نمو الشعر.

وتساعد رغوة الحلاقة على انزلاق ماكينة الحلاقة بسهولة ونعومة، ما يحد من الإصابة بجروح صغيرة، مع مراعاة إزالة الشعر ليلا، كي يكون لدى البشرة متسع من الوقت للاستشفاء.