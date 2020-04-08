للرجال في الحظر.. طريقة عمل السمك البوري في الفرن

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في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، يبحث العديد من الرجال، عن طرق سهلة لإعداد الطعام لأنفسهم، من بينها خطوات تحضير السمك في الفرن.
وفيما يلي خطوات تحضير، السمك البوري في الفرن على طريقة الشيف هشام السيد، مقدم برنامج في "سي بي سي سفرة":
المقادير السمك البوري في الفرن
عصير ليمون
ثوم
طماطم
صلصة طماطم
زيت زيتون
كزبرة
فلفل أسود
فلفل حار
بصل
ملح
كمون
ليمون مقطع
طريقة تحضير السمك البوري في الفرن
- تقليب الثوم في زيت الزيتون، مع إضافة فلفل.
- إضافة الطماطم المقطعة مع الثوم والفلفل، ثم يوضع الملح والفلفل والكمون.
- إضافة الصلصة إلى الخليط.
- وضع عصير الليمون والكزبرة إلى الخليط.
- احضار "بايركس"، لوضع شرائح البصل وزيت زيتون بها.
- وضع السمك في البايركس، وحشوها بـ"الخليط"
- ادخلها الفرن حتى النضج.
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