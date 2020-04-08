طريقة عمل زبدة الفول السوادني في البيت

حضري لأطفالك زبدة الفول السوداني اللذيذة بطريقة سهلة في المنزل، فهي وجبة غذائية رائعة، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل زبدة الفول السوداني الصحية.

المقادير

2 كوب فول سوداني مقشر.

ملعقة و1/2 ملح.

2 ملعقة زيت سودانيّ، ويمكن استعمال زيت ذرة في حالة عدم توفّره.

ملعقة كبيرة عسل.

شوكولاتة أو كاكاو أو قرفة (اختياري حسب الرغبة)

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طريقة التحضير

يقطع الفول السوداني إلى نصفين، ويرص في صينية نظيفة.

يدخل السوداني الفرن لمدّة تتراوح من عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة، إلى أن يكتسب اللّون الذهبيّ.

يوضع السوداني ساخنا في الكبة.

يطحن لمدّة ثلاث دقائق إلى أن يصبح لونه بنيّاً، ويجب أن يكون متجانساً، وملمسه لين.

يضاف الزيت السودانيّ، والملح، والعسل، وتعاد عمليّة الخلط مرّةً أخرى لمدّة تتراوح من دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

تحفظ زبدة الفول السوداني في وعاء زجاجيّ نظيف في الثلاجة.

تستخدم النكهات ويقلب ويقدم.