هل استنشاق بخار الماء يبطل الصيام.. أزهري يجيب

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم، أحيانا يحتاج مريض نزلات البرد والجيوب الأنفية إلى استنشاق بخار الماء أثناء فترات الصيام، بديلًا عن الأدوية.

وأجاب أحمد مدكور الشيخ الأزهري، على سؤال هل استنشاق بخار الماء في رمضان يبطل الصيام؟ قائلا إن استنشاق البخار يفسد الصيام إذا وصل إلى الحلق وكان عن قصد، فإن استنشقته بغير اختيارك، أو ناسيا، أو جاهلا بحرمته على الصائم، فإن الصيام صحيح.

أما في حال استنشقته مختارا، ذاكرا، عالما بالتحريم، فإن الصيام يبطل ويلزم منه القضاء، بعد انتهاء شهر رمضان، وإذا استنشقه عمدا أو مختارا بإرادته فإن هذا محرم والصيام يعتبر باطل.

Advertisements

وتابع أثناء حديثه لـ "هُن"، إذا احتوى بخار الماء على أدوية ووصل إلى الحلق فإنه مفطر ويجب على المريض قضاء اليوم بعد انتهاء شهر رمضان.

وأكد أن استخدام بخاخات الربو أثناء الصيام لا يبطل الصيام، متابعا: "بعض الفقهاء قالوا أن ما يستعمل في علاج الربو مثل أجهزة التنفس الصناعي فهذا لا يعد من المفطرات لأنها تدفع بالدواء إلى الجهاز التنفسي وليس إلى مجرى الطعام أو الشراب".

موضحا أن أي شيء يدخل إلى مجرى الطعام فإنه يفطر وعلى الفاطر قضاء هذه الأيام بعد شهر رمضان.