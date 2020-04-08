فوائد مذهلة لبذور الشيا.. استخدميها في العصير والسلطة

طالما ارتبطت الأطعمة النباتية بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المعاكسة، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والوفيات الإجمالية.

وقد ثبت أن بذور الشيا تحديدا تدعم بشرة صحية، وتزيد الطاقة، وتخفض الوزن بشكل عام، ويستعرض التقرير التالي فوائد مذهلة لزبدة الشيا بحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، والتي يمكنك استخدامها في السلطة والعصير، أو مع الماء لفوائدها الكبيرة.

قوة الألياف

تشير المبادئ التوجيهية الغذائية للولايات المتحدة لعام 2015 إلى 2020 إلى أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يجب أن يستهلكوا 30.8 جرامًا من الألياف يوميًا ويجب أن تستهلك النساء تحت سن 50 عامًا 25.2 جرامًا في اليوم.

بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن التوصية للرجال هي 28 جرامًا في اليوم، وبالنسبة للنساء، فهي 22.4 جرامًا في اليوم. معظم الناس يستهلكون أقل من نصف تلك التوصية.

أسهل طريقة لزيادة تناول الألياف هي تناول المزيد من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب غير المعالجة.

توفر أونصة واحدة فقط (28.34 جرام) من بذور الشيا 10 جرامات من الألياف، أي ما يقرب من نصف التوصية اليومية للمرأة فوق 50 عامًا.

فقدان الوزن

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، وعادة ما تكون أقل من السعرات الحرارية.

وقد ثبت أن زيادة تناول الألياف الموجودة في بذور الشيا وإتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعدان في إنقاص الوزن.

تحتوي بذور الشيا على ما يقرب من 5 جرامات من الألياف لكل ملعقة طعام، وقد تكون مستوياتها العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض ألفا لينوليك مفيدة لفقدان الوزن.

يمكن أيضًا استهلاك البذور كجل عند مزجها بالماء. يؤدي ذلك إلى هضمه ببطء أكبر في الجسم، ما قد يمنع الجوع لفترة أطول.

علاج مرض الرتوج

ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تقلل من انتشار التهابات الرتج عن طريق امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركة الأمعاء.

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يمكن أن يقلل تناول نظام غذائي صحي ومليء بالألياف مع الكثير من الفاكهة والخضروات من الضغط والالتهاب في القولون.

الأسباب الدقيقة لمرض الرتج غير معروفة، ولكن تم ربط الحالة مرارًا بنظام غذائي منخفض الألياف.

أمراض القلب والأوعية الدموية والكوليسترول

ثبت أن زيادة تناول الألياف لخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترولن وهي الغنية في بذور الشيا.

وجدت مراجعة لـ 67 تجربة منفصلة محكومة أنه حتى زيادة متواضعة 10 جرامات في اليوم في تناول الألياف قللت من الكوليسترول الضار، أو الكولسترول الكلي.

أظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية قد تلعب دورًا في تنظيم جهاز المناعة والالتهاب.

بهذه الطريقة، قد تقلل بذور الشيا من خطر الإصابة بالالتهابات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنة.

داء السكري

في حين لا توجد العديد من الدراسات حول تأثير الشيا على جلوكوز الدم ومقاومة الأنسولين، تشير دراسة عام 2017 إلى أن بذور الشيا قد تكون قادرة على تحويل الجلوكوز إلى كربوهيدرات بطيئة. يمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على مرضى السكري من النوع 2.

ترتبط الوجبات الغنية بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، وتناول وجبات عالية الألياف يساعد على الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

وجد المعهد الوطني للطب أن الحميات الغذائية التي تحتوي على 14 جرامًا من الألياف لكل 1000 سعر حراري كانت مرتبطة بانخفاضات كبيرة في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ومرض السكري من النوع 2.

الهضم وإزالة السموم

النظام الغذائي الذي يحتوي على ألياف كافية يمنع الإمساك ويعزز الانتظام للجهاز الهضمي الصحي. تُعد حركات الأمعاء المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية للإفراز اليومي للسموم من خلال الصفراء والبراز.

أوميغا 3 لمحاربة أمراض القلب

تشير الأبحاث إلى أن أوميغا 3 يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتجلط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، والاضطرابات التي يمكن أن تؤدي إلى الأزمة القلبية والسكتة الدماغية والموت القلبي المفاجئ.

قد تقلل أوميغا 3 أيضًا من الكوليسترول الضار، ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الكلية، وتقلل من التصلب العصيدي، وتحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتخفض ضغط الدم بشكل طفيف.

أغنى مصادر أوميغا 3 النباتية هي بذور الشيا وبذور الكتان وزيت بذور الكتان ونبات القنب وزيت القنب والجوز.