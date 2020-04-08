حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تقديم رسالة إلى متابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". ونشرت "أحلام" مقطع فيديو لدعاء، وعلقت: "يا رب إننا قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء، أكثروا من الدعاء والصيام والاستغفار". وكانت الفنانة الإماراتية أولى الفنانات اللائي دعمن الفنانة هند البحرينية التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تطالب جمهورها بالصيام والاستغفار لرفع البلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.