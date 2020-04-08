منها الأمعاء والكلى.. أعضاء في الجسم يهاجمها فيروس كورونا غير الرئة

تفشى فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم حتى تحول إلى وباء تسبب في وفاة الآلاف، ومن أخطر مضاعفاته إصابة الرئتين، ويمتد خطر الفيروس إلى أعضاء أخرى داخل الجسم منها كما ذكرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأمعاء

قد يسبب فيروس كورونا تلفاً في الأمعاء ينتج عنه إسهال، إلى جانب أعراض أخرى لمشاكل في الهضم وامتصاص الطعام.

Advertisements

الدم

خلال مقاومة الجسم لفيروس كورونا يفرز الكبد إنزيماته بكميات أكبر وكذلك ينتج الدم خلايا بيضاء أكثر، وقد تنتج عن ذلك مضاعفات مثل انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه أكثر من اللازم، وفي الحالتين ينعكس ذلك على صحة القلب.

الكبد

وصلت مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا إلى الكبد، فيحدث التهابات في هذا العضو الهام الذي يقوم بأكبر عدد من الوظائف في الجسم.

الكلى

توجد أدلة على أن فيروس كورونا قد سبب بالفعل جروحاً للكليتين لدى بعض المصابين، ويحدث ذلك كمضاعفات للخلل الذي يسببه لضغط الدم، مع الاضطرابات الهضمية.