لتجنب صدمات الحظر.. كورس أونلاين لتحسين العلاقة الأسرية

كورسات أونلاين، لتحسين العلاقة الزوجية وتفادي المشكلات أثناء الحظر، مبادرة جديدة أطلقتها الدكتورة شيماء إسماعيل، استشاري علاقات أسرية، للتخلص من الصدامات التي يدخل فيها الأزواج أثناء فترة الحظر.

"الراجل زيه زى الضيف، لازم نكرم وجوده ونضايفه كويس لحد ما الفترة دي تخلص"، حسب "شيماء"، التي توصى السيدات بالتعامل مع أزواجهن كضيوف، ولكن إقامتهم طويلة بعض الشيء، لافتة إلى أنه لا يجوز طلب مساعدتهم في تحضير الطعام أو تنظيف المنزل دون رغبة منهم: "لازم الراجل يكون هو اللي حابب المساعدة مش نجبره، لأنه هيزهق وهيحس إنه بيتم استغلاله وإنه مش متعود على كده، لو الست ناصحة تسيبه هو اللي يقول أنا عايز أساعدك علشان أريحك".

وحسب خبيرة العلاقات الأسرية فإن هناك رجال يحبون التدخّل في كل الأمور البسيطة والمعقّدة، وهؤلاء لا بد من التعامل معهم بحذر وهدوء شديد، وتجنّب الردود العنيدة عليهم حتى لا يتحول العند إلى شجار: "لما الراجل يكون بيحب يتدخّل فى كل حاجة الست تتكلم معاه بهدوء وتقول له الولاد بيتضايقوا من التدخّل بتاعك طول الوقت بس أنا باقولهم إن بابا بيحبكم ويخاف عليكم، وهيحصل بعدها لين وهيهدي من نفسه".

وتوصى أيضاً بعدم إقحامه في المشكلات وتصدير التعليقات السلبية له باستمرار، بل الخوض في أحاديث عن الذكريات السعيدة واللحظات المبهجة: "الوقت ده المفروض كل ست تستثمره في تقوية العلاقة تاني خصوصاً مع الرجالة اللي كانت بتشتغل أكتر من شغلانة، وبقت قاعدة في البيت، بقى فيه وقت يتكلموا من تاني".