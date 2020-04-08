استوحي مكياجك من الدكتورة خلود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 01:45 صباحاً - تحرص الفاشونيستا والدكتورة خلود على التنوع في مكياجها، وتعتمد على الألوان المناسبة لبشرتها وسهلة التنسيق كالبني والزهري بأنواعهما، لذا جمعنا لكِ أبرز خطوط المكياج من وحي خلود وطرق تنسيقها للألوان.



أهم خطوات تطبيق المكياج المحترف

مكياج الدكتورة خلود



تستعمل الدكتورة خلود كريم الأساس القريب إلى لون بشرتها ليعطيها إطلالة طبيعية ولا تنسى وضع الكونسيلر، ليساعد على إخفاء الهالات السوداء تحت العينين وجعل مكياجها أكثر احترافية ومن ثمَّ تبدأ بتطبيق مكياجها اللافت.

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اعتماد البلاشر الزهري بأسلوب الدكتورة خلود

مكياج الدكتورة خلود



من الضروري وجود البلاشر الزهري لدى جميع الفتيات، حيث يناسب أغلب ألوان البشرة ويتناسق مع الألوان المختلفة للعينين والشفاه، وعن خلود فتطبق البلاشر الزهري مع قلم الروج الزهري بدرجة لامعة والآيشادو البني لخيار أنثوي، أو تستخدمه مع الآيشادو وطلاء الشفاه الزهري أيضًا ليمنحها مظهرًا شبابيًا، وفي إطلالة مميزة وضعت أحمر الخدين الزهري مع أحمر الشفاه البنفسجي ورسمت عينيها بقلم الكحل الأسود مع ظل العين البنفسجي بتدرجاته.

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تطبيق مكياج السموكي من الدكتورة خلود

مكياج الدكتورة خلود



يعد المكياج السموكي الناعم من أبرز صيحات المكياج الرائجة حاليًا وعن الدكتورة خلود فهي تعتمده في العديد من المناسبات، ومنها استخدمت البلاشر وقلم الروج بألوان ترابية وحددت أنفها باستخدام الكونتور ووضعت اللون البني بتدرجاته والذهبي في العين مع الرموش المتباعدة والعدسات الفاتحة.

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ألوان طلاء الشفاه اللافتة

مكياج الدكتورة خلود



لمظهر جريء اعتمدت خلود قلم الروج اللامع باللون الفوشيا مع بلاشر بني ناعم ولونت عينيها بأكملهما بالفوشيا بدرجة مختلفة عن الشفتين، وفي إطلالة أخرى استخدمت أحمر الشفاه الأحمر وزينت عينيها بالأحمر والأبيض ووضعت رموشًا مميزة ورسمت خطًا بالآيلاينر باستخدام الآيشادو الأسود.