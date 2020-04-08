طريقة عمل غمازة الذقن بالفيلر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 01:45 صباحاً - توجد الغمازة عادة على الخدين وعلى الذقن، وغالبًا ما يُطلق على الذقن المدمل "الذقن المشقوق". يتكوّن الذقن المشقوق عندما ينمو الهيكل العظمي للفك مع وجود مسافة في الوسط. تتشكّل غمازات الخد بشكل طبيعي عندما يلتصق الجلد فوق عيب صغير في عضلة الخد بالنسيج الأساسي. عادة، تكون هذه الأنواع من الغمازات مرئية فقط عند الإبتسام.

طرق عمل غمازة الذقن

غمازذ ذقن بالفيلر

على الرغم من أن كلا النوعين من الغمازات عبارة عن عيوب، إلا أنّهما لا يتسببان في أي مشاكل، وهناك نساء وحتى بعض الرجال يرغبون بالذقن المشقوق. لإنشاء الذقن الدمل أو الذقن المشقوق، يمكن استخدام الفيلر أو هناك خياران جراحيان محتملان. يمكن إجراء شق من داخل الفم أو تحت الذقن وعمل أخدود رأسي في العظم. يتم خياطة العضلات المغطاة إلى الخدود وسيشكل الجلد بشكل طبيعي غمازة أو شق. وقد تصل ببعض الحالات إعتماد زراعة الذقن حيث يتم وضع علامة عليها بأخدود قبل الجراحة. الجزء المتبقي من الجراحة هو نفس الخيار باستخدام عظمك الأصلي. سيؤدي كلا الخيارين إلى شق أو ذقن مدمل. إزالة الشق في الذقن أكثر تعقيدًا من إنشاء الشق، ولا ينتج دائمًا ذقنًا سلسًا تمامًا. كما هو الحال عند إزالة غمازة الخد، فيمكن أن يكون صعبًا - خاصة إذا كان الشق عميقًا جدًا.

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هل يمكن الحصول على غمازة عبر الفيلر؟

غمازة ذقن أفضل بالفيلر من البوتوكس

من الممكن طبعاً الحصول على غمازة عبر الفيلر، مثل الحشو الجلدي في السنوات الأخيرة، والتي تضيف حجمًا إلى الخدين الغارقة، وتملأ الشفاه، وتمحو الخطوط والتجاعيد مؤقتً، وافضل من إعتماد البوتكس، إذ يعمل هذا الحقن عن طريق إرخاء التجاعيد تقلصات العضلات مؤقتًا في الجزء العلوي من الوجه، والتي تسبب خطوط التعبير. تحتوي الحشوات الجلدية على حمض الهيالورونيك الذي يحدث بشكل طبيعي، ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن لملء الخطوط والتجاعيد العميقة في الجلد. نظرًا لأن هذه الحشوات تملأ هذه المناطق بالفعل، وليس فقط لإرخاء العضلات، يمكن أن تعالج بشكل أفضل قضية الذقن المشقوق. يملأ الحشو الذي يتم حقنه في منطقة الجلد مما يجعله يتماشى مع بقية الذقن. بما أن هذا الإجراء يستخدم مادة تتفاعل بشكل طبيعي في جسم الإنسان فهو آمن للغاية. يمكنك أن تتوقعي أن يستمر الحشو بين 9 و 12 شهرًا، لفترة أطول بكثير من البوتوكس.

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