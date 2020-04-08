الامارات | حلقة من مسلسل «آل رايز» تصوّر عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة من مسلسل «آل رايز» تصوّر عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستصوّر حلقة من مسلسل «آل رايز» لمحطة «سي بي إس» التلفزيونية، مكرّسة لنشاط القضاء، في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد، عن بُعد، مع بقاء كل ممثل في منزله، في سابقة من نوعها. وسيستخدم منتجو المسلسل وسائل متاحة للتصوير عن بُعد من دون تجهيزات محترفة.
ومع الانتهاء من تصوير مشاهد كل ممثل، سيستخدم القيّمون على المسلسل مؤثرات خاصة لتغيير الديكور، وإضافة ما يريدون عليه.
وستنجز الحلقة مع احترام كامل لإجراءات العزل، المعمول بها حالياً في كاليفورنيا ولوس أنجلوس، حيث تجري أحداث المسلسل.
ستنجز الحلقة مع احترام كامل لإجراءات العزل.
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